17 anni dopo Rune, Human Head ne annuncia il seguito

Come ricorderanno i giocatori appassionati da qualche anno, nel 2000 Human Head Studios rilasciava Rune, un brillante action/adventure con un'ottima grafica in Unreal Engine. I giocatori impersonavano un vichingo di nome Ragnar.

Da quel momento in poi Human Head si è concentrata su altri giochi, come il Prey del 2006, e ha contribuito allo sviluppo di titoli come Bioshock Infinite e Batman: Arkham Origins. Adesso ha annunciato un ritorno alle origini, visto che sta lavorando su Rune: Ragnarok, un gioco di ruolo a mondo aperto che condivide con il Rune originale lo scenario.

Rune: Ragnarok racconterà una storia che si svolge in un contesto di mitologia norrena e coinvolge i giocatori in "un'epica battaglia dove divinità, bestie e gli esseri umani sopravvissuti lottano per sopravvivere", si legge nel comunicato stampa di Human Head.

"Dopo 17 anni siamo felici di annunciare un nuovo capitolo di Rune", ha detto il direttore del progetto Chris Rhinehart. "Mantenendo lo spirito del gioco originale, il nuovo Rune offrirà combattimenti intensi e brutali in un mondo immerso nella mitologia norrena. Non vediamo l'ora di potervi mostrare ciò che abbiamo creato".

Per il momento non ci sono screenshot o trailer di gioco, solo un teaser web site.