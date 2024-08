Xbox: crollano le vendite console, volano i ricavi. Ecco perché vendere console non serve

Durante la condivisione dei risultati finanziari del 2024, Microsoft ha approfondito i piani della divisione Gaming e ha chiarito, numeri alla mano, le ragioni per cui vendere hardware non è più una priorità per Xbox.

Nelle scorse ore Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari dell'anno fiscale 2024, con risultati eccellenti su quasi tutti i fronti. Tra le divisioni in crescita c'è Microsoft Gaming che ha visto i ricavi aumentare del 44% a fronte di vendite console che si sono quasi dimezzate.

A primo impatto potrebbe sembrare un paradosso: le vendite delle console Xbox Series X|S si sono ridotte del 42% su base trimestrale, segnando il più grande calo dal rilascio delle console avvenuto ormai quasi quattro anni fa. Va chiarito, però, che le vendite hardware sono in calo per l'intero settore. Seppur in maniera ridotta, anche PlayStation 5 e Nintendo Switch hanno visto le vendite calare.

Nel frattempo, i ricavi di Xbox sono aumentati del 44% su base annua, una spinta data chiaramente dall'acquisizione di Activision Blizzard senza la quale la crescita si sarebbe fermata solo al 3%. Il merito, ovviamente, va attribuito anche al cambio di strategia di Microsoft che ha deciso di proporre Xbox più come un ecosistema di contenuti che non come una piattaforma fisica.

Parlando agli investitori, è stato proprio il CEO di Microsoft, Satya Nadella, a chiarire che l'attuale obiettivo di Microsoft non è aumentare le vendite hardware, ma far sì che la pipeline di contenuti dedicati ai giocatori sia accessibile da qualsiasi dispositivo l'utente scelga per giocare.

In effetti, è passato poco più di un anno da quando GeForce NOW ha accolto Game Pass e, più di recente, il servizio è stato reso accessibile anche da Fire TV Stick di Amazon, peraltro con uno spot piuttosto emblematico, il quale chiarisce che non è necessaria una Xbox per giocare con Xbox.

"Il vero obiettivo è portare un ampio set di contenuti a più utenti su più dispositivi e creare qualcosa che somigli di più, per noi, a un'attività di rendita software e in abbonamento con proprietà intellettuali e transazioni migliorate, il che è piuttosto prezioso a lungo termine" ha spiegato Amy Hood, dirigente di Microsoft.

Nadella ha anche sottolineato l'ottimo risultato ottenuto dal franchise di Fallout, RPG di Bethesda Softworks. Stando ai dati raccolti da Microsoft, le ore trascorse sul gioco tramite Game Pass, a seguito del rilascio della serie TV Amazon, sono aumentate di cinque volte in un singolo trimestre. Insomma, la strategia di Microsoft funziona e i dati sono incontestabili.

Cosa riserva quindi il futuro agli appassionati di Xbox? Difficile dirlo adesso, l'industria dei videogiochi sta cambiando e pare che il processo sia irreversibile. Nel nostro editoriale abbiamo analizzato l'evoluzione di Microsoft Gaming negli ultimi anni e provato a dare una risposta alla domanda: Microsoft produrrà un'altra console dopo Xbox Series X?