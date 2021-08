WWE 2K22: il nuovo trailer svela la data di uscita ufficiale

Lo scorso aprile, in occasione dell'evento WrestleMania 37, WWE 2K22 è stato presentato ufficialmente. Il nuovo simulatore di wrestling, che prende il nome dalla celebre federazione di wrestling, è in sviluppo presso gli studi di Visual Concepts: il team promette un capitolo del tutto innovativo, basato su un motore grafico riprogettato.

Durante la trasmissione del SummerSlam 2021 è stato diffuso un altro trailer in-engine, con il quale 2K Games ha confermato la data di uscita del gioco.

WWE 2K22 debutterà il prossimo marzo su console e PC

Nel nuovo filmato rilasciato da 2K vediamo protagonisti alcuni dei più popolari atleti della WWE, come Rey Mysterio, Roman Reigns, Goldberg, The Miz, Shinsuke Nakamura e Kane. Naturalmente parliamo solo di una piccola porzione del ghiotto roster di WWE 2K22, capitolo che punterà ancora di più sul fotorealismo servendosi di un motore di nuova generazione.

"WWE 2K22 promette nuovi controlli, una grafica incredibile e un motore riprogettato per la più

impressionante esperienza WWE 2K fino ad oggi", si legge nel comunicato ufficiale. Osservando le immagini si può effettivamente notare un impressionante balzo tecnico, soprattutto focalizzandosi sui volti dei wrestler. Questo risultato non è stato raggiunto solo grazie al nuovo engine: l'85% del roster della WWE ha infatti partecipato a sessioni di motion capture in cui i loro volti e le loro mosse più iconice sono stati scansionati per poter realizzare dei modelli ultra-realistici.

Stando a quanto affermano gli sviluppatori, per WWE 2K22 sono state catturate oltre 3.400 nuove animazioni. Tra le star che hanno collaborato con Visual Concepts troviamo Adam Joseph Copeland, meglio noto come Edge, protagonista di uno dei primi screenshot ufficiali: cogliamo quest'occasione per osservare l'incredibile livello di dettaglio raggiunto dagli sviluppatori, così come il colpo d'occhio offerto dal nuovo sistema d'illuminazione.

L'uscita di WWE 2K22 è attualmente prevista per marzo 2022. Il publisher 2K Games anticipa che terrà un'altra presentazione nel mese di gennaio: in tale occasione, probabilmente, verranno diffusi nuovi filmati di gioco e ulteriori dettagli sui contenuti del gioco.