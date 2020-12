World of Warcraft Shadowlands: record di vendite per un gioco PC

Disponibile dallo scorso 23 novembre, World of Warcraft Shadowlands è il gioco per PC che ha venduto di più in minor tempo: Blizzard, infatti, annuncia un volume di vendite di più di 3,7 milioni di unità alla fine del giorno di lancio. Il dato comprende le copie acquistate in pre-order ed è superiore al precedente traguardo di vendite fissato da Diablo III, un altro gioco Blizzard, che finora è stato identificato come record.

Diablo III ha avuto un volume di vendite maggiore di 3,5 milioni di copie alla fine del primo giorno di pubblicazione. L'annuncio di oggi conferma che Shadowlands ha superato quel traguardo, nonché qualsiasi altro risultato di vendita relativo allo stesso lasso di tempo, tra tutti i giochi per PC della storia.

Secondo i comunicati di Blizzard, il gioco ha raggiunto e ha mantenuto il suo più alto numero di giocatori abbonati mensilmente o a più lungo termine rispetto allo stesso periodo precedente e seguente a ogni espansione di WoW dello scorso decennio, sia in Occidente che in Oriente. I giocatori hanno trascorso più tempo su Azeroth negli ultimi 12 mesi che nello stesso intervallo di tempo di uno qualsiasi degli ultimi 10 anni. In aggiunta, il tempo totale di gioco dell'ultimo anno è quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Con il lancio dell'espansione numero otto di World of Warcraft e il corrispondente inizio della Stagione 1, il Castello di Nathria, la roccaforte gotica di Revendreth, aprirà le sue porte in modalità Normale ed Eroica. Inoltre, saranno disponibili le spedizioni Mitiche con Chiave del Potere, che tenteranno gli eroi di Azeroth con ricompense maggiori per sfide sempre più ardue. Il modificatore di questa stagione, Orgoglio, farà sì che il senso di realizzazione degli eroi si ritorca contro di loro sotto forma di manifestazioni dettate dall'ego. In aggiunta, con l'inizio della stagione del PvP classificato, i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità nelle arene e nei campi di battaglia.

World of Warcraft: Shadowlands è disponibile in versione digitale e in varie edizioni, tra cui la Base Edition (39,99€), che contiene solo l'espansione; l'Heroic Edition (54,99€), che contiene l'espansione, un potenziamento istantaneo del personaggio al livello iniziale di Shadowlands e la cavalcatura Dragone Eterno Stregato, e una missione aggiuntiva per ottenere un nuovo set di trasmogrificazione; l'Epic Edition (74,99€), che include i contenuti dell'Heroic Edition, la mascotte Dragoserpe dell'Anima, l'effetto cosmetico per l'arma Brivido Fantasma, la Pietra del Ritorno del Viandante Eterno e 30 giorni di tempo di gioco.