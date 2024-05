World of Warcraft è adesso giocabile anche in streaming su GeForce NOW

World of Warcraft ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming di NVIDIA, GeForce NOW. Il suo ingresso permette agli utenti del MMORPG di Blizzard di immergersi nel suo universo fantasy direttamente dai server cloud gaming di GeForce NOW.

Non solo l'ultima espansione Dragonflight è ora disponibile per lo streaming, ma anche le versioni classiche World of Warcraft Classic e Cataclysm Classic sono state aggiunte al catalogo. Inoltre, gli abbonati possono aspettarsi di poter accedere all'imminente espansione The War Within, prevista per la fine del 2024, non appena verrà lanciata.

World of Warcraft arriva nel catalogo di GeForce NOW

NVIDIA ha condiviso un'anteprima dei giochi che arriveranno a giugno su GeForce NOW, e la lineup promette di soddisfare i gusti di ogni tipo di giocatore. Tra i titoli più attesi spiccano Resident Evil Village, il celebre survival horror di Capcom, e Street Fighter 6, l'ultimo capitolo della storica serie di picchiaduro. Gli amanti dei giochi di corse arcade avranno l'opportunità di provare Disney Speedstorm, un nuovo racing game ambientato nell'universo Disney, mentre arriveranno anche Autopsy Simulator e Farm Together 2.

Questa settimana, insieme all'ingresso di WoW su GeForce NOW, sono stati resi disponibili anche The Rogue Prince of Persia, Capes, Lords of the Fallen e Soulmask. GeForce NOW ha inoltre lanciato una speciale iniziativa per i giocatori di Elder Scrolls Online: a partire dal 31 maggio, tutti gli utenti possono ottenere una cavalcatura gratuita nel gioco, semplicemente iscrivendosi al reward program di GeForce NOW.