Wild Hearts: EA e Omega Force lanciano la sfida a Monster Hunter, ecco il trailer

Dopo la popolare serie Monster Hunter, dal Giappone arriva un altro interessante action RPG che si inserisce nel peculiare genere dei giochi di caccia. Parliamo di Wild Hearts, titolo sviluppato da Omega Force (Dynasty Warriors) in collaborazione con EA Originals.

L'annuncio è arrivato poche ore fa con il primo trailer ufficiale, interamente dedicato al gameplay dell'avventura ambientata in un affascinante mondo fantasy. Vediamo quindi in azione i cacciatori, ispirati ai samurai del Giappone feudale, e le colossali bestie che popolano queste terre.

Wild Hearts debutterà il 17 febbraio su PC e console next-gen

"Affronta le bestie più feroci con il potere della tecnologia antica", recita la descrizione del trailer. "In Wild Hearts, il nuovo titolo che reinterpreta il genere dei giochi di caccia, userai una serie di congegni per sconfiggere spaventose belve che incarnano lo spirito della natura [...]".

Come si può vedere nel filmato, il sistema di combattimento di Wild Hearts si focalizzerà sull'utilizzo di armi bianche - che includono katana e archi - e sull'impiego di speciali strumenti progettati appositamente per la caccia. Parliamo di mine che esploderanno in prossimità dei mostri e di arpioni che ci aiuteranno a bloccare i movimenti delle bestie.

Proprio come nel più acclamato Monster Hunter: World di Capcom, anche in Wild Hearts sarà possibile affrontare l'intera avventura in solitaria o, in alternativa, in modalità cooperativa. Ricordiamo che Omega Force non è estranea al genere in questione: la software house nipponica, famosa per la serie Dynasty Warriors, ha dato anche i natali a Toukiden, action RPG in cui un gruppo di cacciatori affronta mostruose belve sfruttando un variegato arsenale.

Electronic Arts e Koei Tecmo hanno inoltre annunciato che Wild Hearts sarà tradotto e doppiato in diverse lingue, tra cui l'italiano. Questo non riguarderà solo i testi dell'interfaccia e i sottotitoli dell'avventura: i giocatori italiani potranno anche ascoltare alcune "voci fuori campo" - come menzionate dai produttori - tradotte nella nostra lingua.

Wild Hearts sarà disponibile a partire dal 17 febbraio 2023, su PC (Epic Games, Origin, Steam) e sulle console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S.