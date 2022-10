Ucciso un membro di 4A Games (serie Metro) nella guerra in Ucraina

4A Games ha confermato la morte di uno dei suoi membri, l'animatore Andrii "Nizrok" Korzinkin, caduto mentre combatteva in Ucraina per respingere l'invasione russa. La notizia viene confermata sul profilo Twitter della stessa software house fondata a Kiev nel 2005 e poi trasferitasi a Malta nel 2014. 4A Games è conosciuta soprattutto per la serie Metro e per il motore 4A Engine, visto in azione per l'ultima volta in Metro Exodus nel 2019.

La software house fa sapere che "Nizrok" è stato ucciso quando era al fronte impegnato in una missione nella giornata del 24 settembre scorso nei pressi della città ucraina di Mykolaiv. Andrii era nato a Mariupol il 7 aprile del 1989 e aveva aderito alle forze armate ucraine all'indomani dell'invasione russa iniziata lo scorso febbraio. 4A Games fa anche sapere che subito dopo lo scoppio della guerra Andrii aveva aiutato i suoi genitori a fuggire da Mariupol, una delle città più devastate dal conflitto, per raggiungere Kiev.

Un'altra software house ucraina particolarmente colpita dal conflitto è GSC GameWorld, che sta lavorando da tempo su S.T.A.L.K.E.R. 2: alcuni dei suoi dipendenti, infatti, hanno imbracciato le armi e si sono arruolati al fronte.

"Lo ricordiamo come un animatore di talento che si dilettava a realizzare i mutanti e le altre creature di Metro Exodus; e come un amico sempre positivo e calmo, che amava i giochi da tavolo e che si dedicava alla palestra. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e a tutti i difensori dell'Ucraina" si legge sul profilo Twitter di 4A Games.

Nel video seguente si possono ammirare alcuni lavori di Korzinkin.