Tutti parlano di Return to Monkey Island: torna l'avventura punta e clicca dopo 31 anni

Dopo il rilascio ufficiale nella giornata di ieri, Return to Monkey Island è il videogioco di cui adesso si discute di più. Sui social e su Twitter, dove è diventato uno dei principali trending topic. La serie torna nelle mani del suo autore originale, Ron Gilbert, responsabile dei primi due capitoli rilasciati rispettivamente nel 1990 e nel 1991. La Maledizione di Monkey Island e Fuga da Monkey Island, invece, erano stati affidati da LucasArts ad altri autori.

Sono passati molti anni dall'ultima volta in cui Guybrush Threepwood è stato coinvolto in una battaglia di ingegno con la sua nemesi, il pirata zombi LeChuck. L'unico amore della sua vita, Elaine Marley, ha abbandonato le sue mire politiche e lo stesso Guybrush è alla deriva e insoddisfatto, perché non è riuscito a conseguire lo scopo della sua vita, capire il segreto di Monkey Island.

Nel frattempo, Melee Island ha preso una brutta piega e il famoso uomo d'affari Stan è stato imprigionato per "crimini di marketing". I leader dei pirati guidati da Madison, inoltre, hanno rimescolato le carte del potere nella città. Enigmi intelligenti, situazioni bizzarre e risposte devastanti sono tutto ciò che si frappone tra Guybrush e la gloria, con il pirata con il pizzetto che dovrà confrontarsi con vecchie conoscenze e volti nuovi.

Portando la classica avventura punta e clicca ai giorni nostri, Return to Monkey Island offre un'avventura più articolata rispetto ai classici degli anni '90 con interazioni sensibili al contesto, alberi di dialogo reattivi e un sistema di inventario facile da usare. Nel momento in cui scriviamo, Return to Monkey Island vanta una valutazione più che soddisfacente di 88/100 su Metacritic ed "Estremamente positiva" su Steam.

Il nuovo capitolo della serie Monkey Island segna il ritorno del creatore dell'iconica serie Ron Gilbert, affiancato dal co-sceneggiatore/designer del gioco Dave Grossman, dal direttore artistico Rex Crowle (Knights & Bikes, Tearaway) e dai compositori Peter McConnell, Michael Land, e Clint Bajakian (Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge). Il gioco è ora disponibile su PC Windows, MacOS e Nintendo Switch.