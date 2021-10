Tomb Raider, il reboot del 2013 doveva essere un horror: ecco Ascension

E se Tomb Raider fosse stato un survival horror? Il reboot pubblicato nel 2013 aveva delle tinte piuttosto tetre, questo perché alla base del progetto c'era un'autentica avventura dell'orrore: lo rivela la stessa Crystal Dynamics in occasione del 25esimo anniversario dello storico franchise.

La software house ha condiviso alcuni filmati che vedono protagonista Tomb Raider: Ascension, episodio in cui una giovane Lara Croft avrebbe dovuto combattere mostri e aberrazioni di ogni tipo. Purtroppo, per un motivo o per un altro, il survival horror non ha mai visto la luce.

Tomb Raider, dal survival horror all'acclamato reboot del 2013

In seguito all'acquisizione di Eidos da parte di Square Enix, quest'ultima aveva annunciato il nono capitolo della serie. Tomb Raider (2013) è stato presentato come il reboot dell'iconica serie action/adventure e il primo capitolo di una nuova trilogia che vede protagonista una Lara Croft alle prime armi. Prima di realizzare questo progetto, tuttavia, il team di Crystal Dynamics stava lavorando a un progetto completamente diverso, tale Tomb Raider: Ascension.

"Dopo essersi concentrati sul concetto di una storia di sopravvivenza su un'isola remota, [Crystal Dynamics] ha iniziato a sviluppare quello che interamente è stato chiamato Tomb Raider: Ascension", ha spiegato Square Enix su YouTube.

A detta di Square, Ascension era "più vicino a un horror che a un titolo di Tomb Raider". Come si può osservare nel filmato - con ben sette minuti di gameplay - Lara Croft è impegnata in scontri ravvicinati con mostri dalle fattezze inquietanti; si passa da cunicoli claustrofobici a scenari aperti, tra cui una palude dove Lara affronta quella che sembra una boss fight.

In un secondo filmato vengono mostrati i concept utilizzati in fase di pre-produzione. Mentre la maggior parte delle illustrazioni sono dedicate ai mostri di Tomb Raider: Ascension, altre ritraggono un secondo personaggio che, presumibilmente, avrebbe dovuto affiancare l'archeologa in quest'avventura. Il terzo e ultimo video condiviso da Square Enix e Crystal Dynamics riguarda invece il branding del gioco: vengono mostrate tutte le box art realizzate per Ascension, così come i primi loghi; c'è persino un intero dialogo registrato dalla doppiatrice di Lara Croft.

Ribadiamo che, alla fine, nulla di tutto questo è stato realizzato. Alcuni elementi prettamente 'survival' sono stati però riutilizzati nel reboot del 2013: tra questi troviamo anche l'iconica piccozza che l'eroina inglese utilizza in tutti e tre i giochi della nuova trilogia.