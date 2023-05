The Last of Us multiplayer richiede ancora tempo, in sviluppo anche un nuovo single-player

Tra i grandi assenti del PlayStation Showcase tenutosi la scorsa settimana, figura senza dubbio il nome di Naughty Dog. La software house ha condiviso via Twitter alcuni aggiornamenti sull'atteso multiplayer ambientato nel mondo di The Last of Us annunciando anche un gioco single player completamente nuovo.

"Fan di The Last of Us, sappiamo che molti di voi sono in attesa di avere nuove informazioni sul nostro gioco multiplayer di The Last of Us. Siamo incredibilmente fieri del lavoro che lo studio ha fatto finora, ma mentre lo sviluppo continua, abbiamo capito che la cosa migliore per il gioco è dargli più tempo" si legge nel tweet. "Il nostro team continuerà a lavorare sul progetto, così come sugli altri giochi in sviluppo, inclusa una nuova esperienza single-player; non vediamo l'ora di dirvi di più".

In seguito al messaggio, è stata però Bloomberg a fare maggiore chiarezza sull'andamento del progetto. Secondo quanto riportato, in seguito all'acquisizione da parte di Sony, Bungie sarebbe stata interpellata sui vari progetti live-service in sviluppo presso gli studi interni. A quanto pare, il team dietro Destiny 2 ha manifestato preoccupazione sul titolo multiplayer di The Last of Us poiché non riuscirebbe a tenere impegnati i giocatori sul lungo termine.

L'articolo riporta che, in seguito alle valutazioni di Bungie, il gruppo coinvolto è stato ridimensionato e molti degli sviluppatori sono stati trasferiti ad altri progetti. Nessuna informazione in più, invece, per quanto riguarda l'esperienza per giocatore singolo. Non è chiaro se sia una nuova IP o un nuovo capitolo proprio di The Last of Us.