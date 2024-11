Take-Two vende l'etichetta Private Division: chiusi gli studi di OlliOlli World e Kerbal Space Program 2

Nell'ultimo resoconto agli investitori, Take-Two ha annunciato la vendita dell'etichetta Private Division dedicata alla pubblicazione dei titoli indie. Inoltre, è stata confermata anche la chiusura degli studi Roll7 e Intercept Games di cui si vociferava da tempo.

Per chi non lo sapesse, Private Division nacque nel 2017 come etichetta per supportare la pubblicazione dei giochi di studi indipendenti. Da allora, sono stati pubblicati anche giochi di rilievo come The Outer Worlds di Obsidian Entertainment.

Tuttavia, come ormai abbiamo imparato, il biennio 2023-2024 è stato caratterizzato da una lunga serie di licenziamenti. Una crisi nell'industria dei videogiochi che ha coinvolto praticamente ogni publisher, tra cui la stessa Take-Two. Già a maggio, infatti, furono numerosi i licenziamenti presso Roll7 e Intercept Games, sollevando le voci su un cambio di strategia dell'etichetta.

Si tratta di studi piuttosto piccoli, ragione per cui il numero di licenziamenti ha subito fatto pensare alla chiusura degli stessi. Nonostante questo, però, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha sempre negato e in più occasioni ha ripetuto "non li abbiamo chiusi".

Il tutto, fino a qualche ora fa in cui ha annunciato la vendita dell'etichetta, ma senza fornire alcuna informazione sull'acquirente. Allo stesso tempo, ha riconosciuto la chiusura di Roll7, autore di OlliOlli World e Rolledrome, e Intercept Games, studio fondato dalla stessa Take-Two per dare un sequel a Kerbal Space Program 2.

"Abbiamo recentemente preso la decisione strategica di vendere l'etichetta per concentrare le nostre risorse sulla crescita dei business principali e mobile nel lungo termine. Come parte di questa transazione, l'acquirente ha acquisito i diritti su praticamente ogni titolo esistente e inedito di Private Division" si legge nel documento. Take-Two continuerà a supportare solo No Rest for the Wicked in seguito alla vendita.