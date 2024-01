Suicide Squad: Kill the Justice League, svelati i requisiti insieme a un nuovo trailer

Warner Bros. Games ha svelato i requisiti di sistema per la versione PC di Suicide Squad: Kill the Justice League insieme a un nuovo trailer in vista del lancio che avverrà il prossimo 2 febbraio. A quanto pare, il nuovo titolo di Rocksteady predilige le schede video NVIDIA, ma in generale risulta piuttosto accessibile anche sulle configurazioni con qualche anno sulle spalle.

In Suicide Squad: Kill the Justice League, i giocatori vestiranno i panni dei quattro membri della Suicide Squad: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, ogni personaggio introduce abilità e stili di combattimento diversi donando un gameplay più vario e spingendo alla sperimentazione.

La trama, inoltre, ripercorre gli eventi della trilogia Batman Arkham svelando gli avvenimenti che seguono il finale di Batman Arkham Knight e che portano alla fondazione della Justice League. Si tratta di informazioni già emerse durante la beta della nuova produzione, ma delle quali preferiamo non aggiungere altro così da evitare spoiler.

In merito ai requisiti, non ci sarebbe neanche troppo da dire: il nuovo capitolo che ci calerà nelle vesti dei quattro supercattivi richiede un SDD con almeno 65 GB di spazio libero in ogni caso. Una richiesta che ormai non sorprende, sia perché ormai molti aspetti dei giochi moderni si avvalgono delle prestazioni delle unità a stato solido, sia perché ormai i prezzi gli hanno consentito di affermarsi ampiamente anche nel segmento mainstream.

Per giocare con una risoluzione di 1080p30, servirà almeno una CPU Intel Core i5-8400K o AMD Ryzen 5 1600, insieme a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56. Per raggiungere i 60 fps, sul fronte CPU si renderà necessario un processore Intel Core i7-9700K o AMD Ryzen 7 5800X insieme a una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT.

Qualche perplessità nasce proprio per quanto riguarda le schede video. Le soluzioni AMD suggerite offrono dal 25% fino al 50% in più di prestazioni, in media, se confrontate con le corrispettive NVIDIA che appaiono nei requisiti. È evidente, quindi, che il gioco prediliga queste ultime, ma la ragione potrebbe risiedere soprattutto nel supporto al ray tracing che sarà disponibile sin dal lancio.

Non rimane, quindi, che testare il gioco per avere un'idea chiara del comportamento in un caso e nell'altro. L'appuntamento è al 2 febbraio per gli utenti PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam, mentre coloro che vorranno giocare Suicide Squad: Kill the Justice League tramite Epic Games Store dovranno attendere fino al 5 marzo.