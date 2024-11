Steam Recording disponibile per tutti: registrare le sessioni di gioco non è mai stato così semplice

Steam Recording è finalmente disponibile per tutti. La nuova funzionalità consente di registrare gli utlimi 120 minuti di gameplay ed è certificata anche per Steam Deck. Al momento, però, manca un'integrazione con i servizi di streaming.

Valve ha annunciato ufficialmente l’integrazione di Steam Recording all’interno del client Steam. Questa nuova funzionalità consente di registrare gli ultimi 120 minuti di gioco automaticamente o registrare manualmente la propria sessione attraverso l’overlay.

Il principale vantaggio della soluzione di Steam è il supporto a tutte le codifiche video. In presenza di una GPU discreta, il sistema utilizzerà la codifica video integrata, mentre negli altri casi, invece, sarà utilizzata la codifica video della CPU. Steam Recording è disponibile anche per le APU ed è certificata per Steam Deck, anche se la società avvisa che il suo utilizzo sulla portatile potrebbe avere un impatto sulle prestazioni di gioco.

È interessante notare che in giochi come Counter-Strike 2 o Dota 2, Steam Recording è in grado di riconoscere i momenti salienti della partita segnalandoli all’interno del replay. I giocatori, inoltre, potranno configurare la qualità della registrazione in modo da privilegiare la durata o la qualità.

Non è stata trascurata neanche la privacy. Vengono registrate, infatti, solo le schermate di gioco e non il desktop, mentre per quanto riguarda i canali audio sarà l’utente a decidere quali integrare. La cattura della propria voce o eventuali altri canali vocali andrà attivata manualmente dalle impostazioni.

Infine, la funzionalità è disponibile anche per i giochi non acquistati direttamente su Steam, purché l’overlay sia attivo. Chiaramente, potrebbe non funzionare con i titoli più vecchi che non supportano la sovrimpressione. Inoltre, almeno per il momento, manca l’integrazione con i servizi di streaming, per cui non consente di trasmettere in diretta le proprie sessioni di gioco. I filmati andranno scaricati in formato mp4 per poi essere caricati sulla piattaforma prescelta.