Star Wars Jedi Survivor: ecco il trailer di gioco finale

Nel fine settimana si è tenuta a Londra la Star Wars Celebration 2023, un evento dedicato ai fan del mondo di Star Wars da cui sono arrivati tantissimi annunci. Tra questi, molte le notizie che hanno riguardato Star Wars Jedi Survivor, il seguito di Jedi Fallen Order il cui rilascio è previsto per il prossimo 28 aprile. A cominciare dall'ultimo trailer prima del rilascio, eccolo.

Durante la Star Wars Celebration, Respawn Entertinament ha fatto sapere che una parte di Coruscant, il pianeta-città che ospita la capitale dell'Impero Galattico, sarà liberamente esplorabile in Jedi Survivor. Il gioco seguirà ancora una volta la storia del Cavaliere Jedi Cal Kestis, sopravvissuto all'Ordine 66 ma perseguito dagli Inquisitori agli ordini dell'Imperatore.

Quelli su Jedi Survivor sono stati solamente alcuni degli annunci della Star Wars Celebration, che evidenzia ancora una volta un universo in continua espansione per quanto riguarda Star Wars. Nei prossimi anni arriveranno tre nuovi film. Il primo sarà ambientato nell'epoca individuata come "L'alba dei Jedi, ambientata 25 mila anni prima degli eventi della saga degli Skywalker, e verrà affidato al regista James Mangold. Avremo anche un film sul cosiddetto Mandoverse, diretto da Dave Filoni, che porterà al culmine la storia e i personaggi per come li abbiamo conosciuti nelle serie TV The Mandalorian, The Book of Boba Fett e nelle prossime Ahsoka e Skeleton Crew. E poi avremo il film affidato alla regista due volte Premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy ambientato 15 anni dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker e che vedrà Rey impegnata nella ricostruzione dell'Ordine dei Jedi.

Questo solo per quanto riguarda i film. È stato mostrato il trailer di Ahsoka, che arriverà nel prossimo agosto su Disney+, e annunciato che Skeleton Crew, una serie rivolta a un pubblico giovane con protagonista Jude Law e diretta dal regista di Spider-Man: No Way Home, Jon Watts, debutterà su Disney+ entro la fine del 2023. Nel 2024, invece, arriveranno The Acolyte, una serie ambientata nell'epoca dell'Alta Repubblica che mostra come il lato oscuro si è insinuato nella Repubblica, e nel mese di agosto la seconda stagione di Andor. Altri annunci hanno riguardato la terza stagione di The Bad Batch, in arrivo sempre nel 2024, la seconda di Visions (4 maggio di quest'anno) e Star Wars: Young Jedi Adventures (sempre 4 maggio, serie per pubblico giovane ambientata ancora una volta nell'Alta Repubblica).