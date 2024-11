S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl: oggi è il giorno del rilascio. Trailer di lancio e qualche considerazione iniziale

Dopo diversi posticipi, ecco finalmente che S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl è disponibile per tutti i giocatori. Dopo averlo giocato per qualche ora, ecco le nostre considerazioni iniziali

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è ora disponibile su PC e Xbox Series X/S, segnando la conclusione di un lungo e complesso ciclo di sviluppo che ha affrontato sfide come la pandemia, attacchi informatici, un incendio negli uffici di Praga e, soprattutto, la guerra in corso in Ucraina che continua a devastare la patria degli sviluppatori di GSC GameWorld.

Realizzato con una grafica ambiziosa, S.T.A.L.K.E.R. 2, come il suo illustre predecessore, è ambientato in una Zona di Esclusione di Chornobyl immaginaria. Il disastro nucleare avvenuto alla centrale di Chernobyl nel 1986 non è stato l’unico: una seconda esplosione ha colpito il reattore nel 2006, creando la Zona. Si tratta di un luogo pericoloso, popolato da creature mutate, radiazioni letali e un'energia anomala e misteriosa.

Cacciatori di taglie si avventurano nella Zona, attratti dai suoi tesori e dai suoi segreti. Alcuni cercano di sfuggire al proprio passato, altri sono accecati dal denaro, e altri ancora sono ossessionati dalla verità dietro i suoi enigmi. Vengono conosciuti con il nome di Stalker.

I giocatori impersonano Skif, uno stalker solitario che entra nella Zona in seguito a una serie di eventi imprevedibili. Nel viaggio verso il "Cuore di Chornobyl", sveleranno gradualmente i segreti di questo mondo, esploreranno l’equilibrio di potere tra le fazioni, combatteranno e cercheranno di sopravvivere. In questa storia non lineare, ogni decisione influirà sul finale. Grazie all’Unreal Engine 5, alla tecnologia di fotogrammetria e alle regolari visite degli sviluppatori nella reale Zona di Esclusione di Chornobyl, l’autenticità e l’atmosfera, da sempre tratti distintivi della serie, portano a un elevato livello di immedesimazione.

Grazie a una copia fornitaci dagli sviluppatori, abbiamo iniziato la nostra avventura in S.T.A.L.K.E.R. 2, accumulando qualche ora di gioco. Dobbiamo dire che le sensazioni del suo predecessore sono rimaste lì: parliamo di un'esperienza ostica da affrontare dal punto di vista della tensione che questo mondo di gioco riesce a trasferire ai giocatori e per l'elevato livello di difficoltà. Non solo il giocatore ha pochissime risorse per sopravvivere in un mondo pieno di insidie, ma gli viene richiesta molta precisione, soprattutto attraverso scontri a fuoco molto realistici.

Un branco di creature modificate potrebbe attaccarci mentre, nella fuga, entriamo in una zona radioattiva o percorriamo un'anomalia che producono ferite nel nostro corpo. Per ogni stato di salute critico abbiamo a disposizione un certo tipo di risorsa per curarci, che dobbiamo usare opportunamente. Tutto questo mentre esploriamo un ricco e ampio mondo di gioco all'interno di una struttura che può ricordare i giochi della serie Fallout, dove ci viene richiesto di visitare edifici e luoghi impervi alla ricerca di qualsiasi tipo di oggetto di fortuna che può aiutarci nella sopravvivenza.

Faccio un esempio per cercare di far capire cosa è S.T.A.L.K.E.R. 2. Una missione secondaria richiedeva di salire su una piattaforma alta diversi metri, recuperare dei coupon (la risorsa monetaria della Zona) e un fucile da cecchino. Il titolare del bar locale, infatti, ci aveva richiesto di impossessarci della valuta per coprire il debito di un uomo, ma quando ci siamo recati da quest'ultimo era asserragliato dentro un edificio mentre dei banditi lo minacciavano.

Una volta sulla piattaforma apparentemente avevamo delle scelte: usare il fucile da cecchino per uccidere i banditi dall'alto oppure scendere giù e scappare con i soldi, per riportarli al barista. Siamo abituati ai free roaming moderni, quindi come prima opzione abbiamo cercato di agire liberamente e fuggire. In questo modo, però, il gioco non classificava la missione come completata perché ci richiede espressamente l'uccisione dei banditi, niente finti moralismi.

E allora dobbiamo imparare a padroneggiare il fucile da cecchino all'interno di un sistema di firing realistico (bisogna trattenere il fiato per migliorare la mira), mentre i nemici non si limitano ad andare incontro al giocatore come carne da macello e come capita in tutti i giochi moderni. Si nascondono e si asserragliano, prendendosi il tempo necessario per cercare di ucciderci. Se finiamo i proiettili del fucile da cecchino, scendiamo dalla piattaforma e li affrontiamo a viso aperto con un'arma da scontro ravvicinato, ma inevitabilmente questo ci espone alle loro tattiche basate sulla superiorità numerica, rendendo il tutto più complicato.

Ho raccontato questa missione per esprimere quanto sia rigoroso S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, unendo l'impostazione vecchio stile alla richiesta di precisione e attenzione a tutti i particolari. Certo, può apparire limitato agli occhi dei giocatori più giovani, perché non conferisce le libertà che si aspettano, ma farà la felicità di coloro che giocano da qualche anno in più. Non è esente da difetti, e risultano evidenti le difficoltà incontrate dagli sviluppatori, con la presenza di qualche bug e certi aspetti tecnici non del tutto convincenti, come i modelli poligonali e i volti dei personaggi. Ma da altri punti di vista è sbalorditivo già dalle prime ore di gioco, per le dimensioni del mondo di gioco e la ricostruzione della vegetazione oltre che dello scenario tipico dell'Europa dell'Est.

Ci giocheremo per qualche ora in più per darvi un parere più circostanziato.