Spende 22.791 dollari per acquistare tutti i giochi dello shop Wii U e 3DS prima che chiuda

Lo youtuber The Completionist ha acquistato ogni gioco disponibile sull'eShop per Wii U e 3DS di Nintendo nel tentativo di preservare tutte le proprietà intellettuali che a breve non saranno più disponibili. La realtà giapponese, infatti, ha fissato la chiusura degli store per il prossimo 27 marzo.

Gran parte dei titoli presenti nel negozio sono disponibili nella sola versione digitale. Tra questi non compaiono solo indie, seppur rappresentino la maggioranza, ma anche giochi del calibro di The Legend of Zelda: Wind Waker, primo capitolo della saga che nel formato fisico è disponibile solo per Nintendo Gamecube, piattaforma sulla quale fu rilasciato nel lontano 2002.

L'obiettivo del creator era fare in modo che tutti questi giochi non andassero definitivamente perduti. Per tale ragione ha scelto di investire 22.791 dollari di cui: 13.118 per 3DS e 9.673 per Wii U corrispondenti a 1.547 titoli per la prima e 866 per la seconda. Il totale dello spazio impegnato per l'archiviazione dei giochi è stato di 1,2 TB per la console domestica e 267 GB per la portatile.

Lo youtuber ha anche realizzato un video in cui spiega tutto il processo di acquisto durato 328 giorni e che ha richiesto l'uso di ben 460 carte prepagate eShop. L'aspetto più interessante della faccenda è che The Completionist non terrà la libreria completa di giochi digitali per sé.

L'uomo ha scelto di devolvere tutti i titoli acquistati alla Video Game History Foundation, un'associazione no-profit che si occupa proprio di preservare tutto ciò che riguarda la storia dei videogiochi. Tuttavia, la fondazione si è occupata finora esclusivamente di materiale "fisico" o digitale provvisto di licenza, per cui non è stato spiegato in che modo verranno conservati i download legalmente non più disponibili.