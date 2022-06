Sony sta per lanciare un nuovo controller Pro per PlayStation 5: ecco tutte le novità, secondo i rumor

Continuano a emergere le indiscrezioni su un controller "Pro" ufficiale Sony per PlayStation 5, che dovrebbe arrivare sul mercato "presto". Le ultime informazioni sono state diffuse da Tom Henderson su Try Hard Guides, che afferma di aver visto un prototipo del dispositivo grazie a una fonte che ha preferito per ovvie ragioni rimanere anonima.

Stando alla sua esperienza il nuovo controller mantiene lo stesso stile della versione base per PlayStation 5, presentando però una serie di differenze importanti. Fra le novità ci saranno "unità stick rimovibili", che possono essere attivate e disattivate utilizzando i pulsanti sotto le levette analogiche, impugnature anch'esse rimovibili e un blocco per i trigger. Il controller Pro per PlayStation 5 avrà anche dei "paddle a scatto", secondo Henderson, presumibilmente simili a quelli visti sull'Xbox Elite Wireless Controller ufficiale Microsoft.

Il controller Pro per PlayStation 5 arriverà presto: i nuovi rumor

La fonte che ha permesso a Henderson di mettere le mani sul prototipo del nuovo dispositivo lo chiamava PlayStation 5 Pro Controller, tuttavia non è ancora chiaro se sarà proprio questo il nome commerciale del dispositivo. Secondo la stessa persona, poi, ci saranno "aggiornamenti software significativi" che accompagneranno il nuovo controller, anche se non ha ulteriormente elaborato su questo aspetto.

Stando a quanto si legge su Try Hard Guides il Controller Pro per PlayStation 5 arriverà "presto", con la possibilità di un evento di lancio ufficiale verso la fine di giugno, insieme a parecchi nuovi dispositivi hardware per la console del brand giapponese.