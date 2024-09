Sony e AMD lavorano su due chip per la generazione PlayStation 6?

Un autorevole leaker afferma che Sony e AMD starebbero lavorando su due SoC per la generazione di console PlayStation 6. Potrebbero essere entrambi diretti a console domestiche, ma non si esclude un sequel di PlayStation Vita.

Nei giorni scorsi si è vociferato della lotta tra Intel e AMD per ottenere l'incarico da Sony per progettare e produrre il SoC della futura PlayStation 6. Una battaglia che avrebbe vinto AMD, forse più propensa di Intel a scendere ai patti sui margini di guadagno derivanti dalla produzione di ogni singolo chip.

A quanto pare, archiviata la progettazione del cuore di PS5 Pro, AMD si sarebbe già buttata nello sviluppo del SoC di PlayStation 6, un processo che può richiedere anni. Secondo quanto scritto su NeoGAF dal leaker Kepler_L2, in genere piuttosto affidabile in campo hardware, AMD starebbe lavorando su due SoC per la futura versione della console Sony.

Uno dei due progetti è sicuramente destinato ad alimentare la PlayStation 6, mentre sul secondo non vi è certezza. Secondo il leaker, la casa nipponica potrebbe proporre per la nuova generazione due console, in stile Xbox Series S|X. Non è da escludere, ma lo ipotizziamo noi, che il secondo SoC possa andare su una PS6 Pro "mid-gen".

Kepler pensa però che uno dei due SoC sarà più "economico", il che potrebbe suggerire il possibile arrivo di una console portatile - un sequel della PlayStation Vita - insieme alla versione domestica. Il leaker afferma che i due SoC, comunque, sarebbero legati alla generazione PS6.

Secondo voci di corridoio, Sony starebbe "prestando molta attenzione" al mercato delle console portatili dopo il successo di PlayStation Portal, quindi è possibile che AMD possa essere coinvolta nello sviluppo di un handheld PlayStation, per mere questioni di compatibilità ma che dato il focus verso il settore mostrato con la gamma Ryzen Z1.