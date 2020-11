Sony conferma: PlayStation 5 non supporterà l'espansione SSD al lancio

Una delle più grandi novità dell'imminente PlayStation 5 è senza dubbio lo storage basato su SSD. L'unità di memoria a stato salido di Sony può garantire tempi di caricamento sensibilmente più veloci di quelli visti sulle console di precedente generazione, ma, almeno al day one, proporrà anche uno spazio limitato per l'archiviazione interna dei propri software. La compagnia nipponica aveva già parlato di espandibilità, ma è tornata sull'argomento per confermare alcuni dettagli.

PS5: potremo montare un secondo SSD, ma non dal day one

Grazie al teardown ufficiale dello scorso ottobre sappiamo che PlayStation 5 avrà uno slot interno dedicato a un secondo modulo di memoria M.2 NVMe, lo stesso tipo adottato da Sony per il suo SSD. In un'intervista concessa a The Verge, lo stesso produttore ha tuttavia rilasciato un'importante annotazione: l'espansione della memoria interna di PS5 verrà supportata solo con un futuro aggiornamento del software.

Chi aveva seguito attentamente la presentazione di PS5 curata da Mark Cerny non si sorprenderà dell'ultima dichiarazione di Sony. In tale occasione il visionario capo progettista aveva parlato della memoria espandibile, il cui supporto sarebbe stato aggiunto solo dopo il lancio della console: "Sarebbe fantastico se ciò fosse possibile al momento del lancio, ma è probabile che avverrà qualche tempo dopo", affermava Cerny lo scorso marzo.

La spiegazione ci era stata offerta dallo stesso Cerny. Gli SSD di terze parti che potremo montare su PlayStation 5 devono essere veloci quanto il drive originale, che, ricordiamo, dispone di una larghezza di banda pari a 5,5GB/s; inoltre, gli SSD M.2 dovranno essere compatibili con il controller proprietario di Sony. Per assicurare ai clienti la piena compatibilità degli altri SSD, la compagnia deve prima effettuare dei test interni e ciò richiederà ancora del tempo.

PlayStation 5 sarà disponibile dal prossimo 19 novembre, giorno in cui approderà nei negozi in due differenti versioni: una standard (499€) e una 'digital', sprovvista di lettore Blu-Ray (399€).