Sniper Elite 5 è disponibile: esperienza di sniping tattico di nuova generazione

Sniper Elite è una serie particolarmente apprezzata dai fan degli sparatutto in prima persona, con il suo focus sulle azioni militari che coinvolgono i cecchini e con le sue armi storicamente accurate. Adesso, diventa disponibile il quinto capitolo, sviluppato ancora una volta da Rebellion.

Sniper Elite 5 è ambientato durante gli eventi del D-Day in Francia, nel 1944, quando il nostro eroe Karl Fairburne si unisce a un'operazione segreta dei Rangers statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna. Lì entra in contatto con la Resistenza francese e inizia a scoprire un complotto nazista segreto che minaccia di invertire le sorti della guerra a favore dei nazisti: l'operazione Kraken. Ora spetta a Karl rivelare esattamente cosa stanno pianificando le forze dell'Asse e porre fine all'operazione Kraken, e la mente dietro di essa, Abelard Möller, prima che possa essere lanciata.

In Sniper Elite 5 le location del mondo reale sono state catturate utilizzando la fotogrammetria per ricreare un ambiente vivo e coinvolgente e molteplici punti di infiltrazione ed estrazione. Gli obiettivi della kill list forniscono una prospettiva completamente nuova su ogni missione. Il giocatore può decidere se affrontare la storia da solo o se lavorare con un partner, tramite una meccanica co-op migliorata che consente di condividere munizioni e oggetti, dare ordini e curarsi a vicenda.

Inoltre, il giocatore può decidere di invadere la campagna di un altro giocatore come cecchino dell'Asse e impegnarsi in un gioco mortale del gatto e del topo. La Modalità Invasione può essere attivata/disattivata nel menu di gioco.

Le armi, inoltre, possono essere profondamente modificate tramite i banchi da lavoro nascosti nelle missioni< (ogni missione ne ha 3 da trovare). Si possono cambiare mirini, scorte, caricatori e altro ancora. Fucili e pistole hanno una grande varietà di opzioni. Inoltre è possibile selezionare le munizioni adatte al bersaglio, da quelle perforanti fino a quelle non letali.

Per quanto riguarda il multigiocatore competitivo, Sniper Elite 5 mette a disposizione battaglie a 16 giocatori intensamente competitive che metteranno davvero alla prova le abilità di tiratore scelto. In co-op, invece, ci si può alleare con un massimo di altri 3 giocatori contro ondate di nemici in Modalità Sopravvivenza. Il crossplay, inoltre, consente di giocare senza problemi in Modalità Co-op, Modalità Invasione e Multiplayer competitivo con gli altri giocatori su tutti gli altri formati.

Inoltre, ritorna la caratteristica kill cam a raggi X, tipica della serie Sniper Elite. Le ossa deviano i proiettili in modo imprevedibile, aprendo un nuovo percorso attraverso i corpi dei nemici. SMG e pistole possono anche attivare le kill cam, inclusi più colpi in un drammatico slow motion. La frequenza con cui un giocatore vede la kill cam può essere modificata nel menu di gioco, inclusa la possibilità di spegnerla completamente.

Naturalmente, sono le meccaniche di sniping l'aspetto più interessante di questa produzione. Il giocatore, infatti, deve considerare le opzioni dello stock del fucile e della canna insieme a gravità, vento e frequenza cardiaca mentre punta il bersaglio. Per la prima volta nella serie sono stati inclusi mirini in ferro per mitra e pistole.