Sniper Elite 5 arriva il prossimo anno: svelato nel primo trailer

Rebellion ha annunciato l'arrivo di Sniper Elite 5 nel corso del 2022 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC (al lancio farà parte anche di Xbox e PC Game Pass). Il nuovo capitolo della serie che ci permette d'impersonare un cecchino si mostra nel primo trailer.

Il gameplay ci mostra la solita impostazione del gioco, fatto di azioni stealth, spari dalla lunga distanza e, all'occorrenza, anche "corpo a corpo" più frenetici. Sniper Elite 5 è ambientato nel 1944 in Francia e narra l'operazione segreta dei Rangers statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna.

Il tiratore scelto Karl Fairburne entra in contatto con la Resistenza francese, scoprendo un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli Alleati possano invadere l'Europa: l'Operazione Kraken.

Per immergervi ulteriormente negli eventi, molte località del mondo reale sono state catturate usando la tecnica della fotogrammetria per ricreare un ambiente vivo e coinvolgente. Gli sviluppatori assicurano inoltre una "kill cam" migliorata, fisica avanzata delle sparatorie e grande personalizzazione delle armi a disposizione. Non mancano inoltre modalità di gioco cooperative, PvP e un multiplayer fino a 16 giocatori.