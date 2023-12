Skull and Bones: il 16 febbraio 2024 è la data d'uscita definitiva (si spera)

Dopo una quantità di ritardi a dir poco considerevole e diversi "cambi di rotta", Skull and Bones ha finalmente una data d'uscita: il 16 febbrario 2024, quantomeno secondo Ubisoft. Il multiplayer piratesco del publisher francese sarà disponibile per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC (Ubisoft Connect ed Epic Games Store).

La produzione Ubisoft si configura quasi come un MMO, seppur la casa non lo abbia mai collocato in questo genere. I giocatori interpreteranno un pirata e avranno la possibilità di intraprendere i loro viaggi in compagnia degli amici o di altri giocatori incontrati all'interno del mondo aperto.

Ubisoft promette numerose attività a partire dai contratti, che saranno la base per accumulare esperienza e progredire, fino a saccheggi, assalti alle navi nemiche, compravendita delle risorse e tanto altro. In un primo momento fu presentato come un'elevazione all'ennesima potenza del sistema di combattimento navale di Assassin's Creed, ma pare che Ubisoft abbia voluto optare per un più tradizionale live-service.

Ad ogni modo pare che la componente cooperativa sembra imprescindibile: all'interno del mondo di gioco appariranno eventi globali che richiederanno la collaborazione di più giocatori per essere completati in tempo. Un sistema, anche in questo caso, piuttosto tradizionale per questo tipo di giochi.

Naturalmente, non mancherà la possibilità di personalizzare tanto il nostro capitano che la nave, acquistando potenziamenti e cosmetici. Per chi fosse interessato a provare il gioco, è possibile effettuare l'iscrizione alla closed beta che si terrà dal 15 al 18 dicembre su tutte le piattaforme direttamente dal sito ufficiale.