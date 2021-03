Six Days in Fallujah, il gioco che ci racconta la crudeltà della guerra sta per arrivare

A 11 anni dall'abbandono di Konami, Six Days in Fallujah si avvicina finalmente al debutto sul mercato, grazie al lavoro dello sviluppatore Highwire Games e del publisher Victura.

In questo periodo il gioco è tornato sotto i riflettori scatenando nuove polemiche, a causa delle recenti dichiarazioni dello stesso editore del gioco, secondo cui Six Days in Fallujah "non vuole trasmettere un messaggio politico". Un'affermazione che entra in contrasto con le tematiche centrali della produzione e che, pertanto, è stata appena ritrattata da Victura.

Six Days in Fallujah e politica: il dietrofront di Victura

Il caso di Six Days in Fallujah è alquanto singolare. Annunciato più di 11 anni fa, il gioco racconta i sei giorni della battaglia di Falluja, operazione in cui, secondo i reportage, l'esercito statunitense aveva impiegato il fosforo bianco per debellare l'opposizione irachena, coinvolgendo anche i civili. Un argomento delicato che, di fatto, aveva innescato numerosi dibattiti, al punto da spingere il publisher Konami ad abbandonare il progetto di Atomic Games.

Ora il gioco è nelle mani di Highware Games, piccolo team formato da alcuni veterani dell'industria videoludica, tra cui figurano Jaime Griesemer, game designer che ha lavorato alla serie Halo, e Marty O'Donnell, noto per aver composto le colonne sonore di Halo e Destiny.

È invece l'editore Victura a preparare il gioco di Highware per la distribuzione su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One entro la fine del 2021.

A tal proposito, qualche giorno fa il CEO Peter Tamte - ex Bungie - ha concesso un'intervista a Polygon, rilasciando dichiarazioni piuttosto confusionarie: con Six Days of Fallujah non si ha intenzione di realizzare un commento politico sulla controversa guerra in Iraq.

Parole decisamente contraddittorie, se si considera che la storia di Six Days of Fallujah è basata su eventi realmente accaduti e ricostruiti attraverso le testimonianze di diversi soldati americani e di 26 civili iracheni. Persino Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, ha avuto da ridire: "Se il tuo gioco tratta argomenti seri, allora è intrinsecamente politico. Se questo rappresenta un problema, crea un gioco diverso [...]", ha spiegato il visionario autore di The Last of Us, che sa perfettamente cosa voglia dire realizzare un gioco "controverso".

We understand the events recreated in Six Days in Fallujah are inseparable from politics. pic.twitter.com/N7nkPilp1Q — Victura (@VicturaGG) March 8, 2021

Le reazioni negative esternate dalla community hanno spinto Victura a rilasciare un ulteriore comunicato, adottando una nuova linea di pensiero. "Comprendiamo che gli eventi ricreati in Six Days in Fallujah sono inseparabili dalla politica", con questa premessa, il publisher spiega che le storie del suo gioco sono raccontate attraverso il gameplay e i filmati che ritraggono i militari e i civili coinvolti nel conflitto qui rappresentato.

Il titolo di Highware Games avrà quindi dei toni semi-documentaristici e affronterà diversi argomenti, tra cui le decisioni politiche che hanno portato agli scontri di Falluja. Viene inoltre citato il fosforo bianco, che non potrà essere utilizzato dai giocatori come arma nelle fasi di gameplay, ma che sarà comunque trattato nei segmenti live action.