Silent Hill 2 Remake: nessuna informazione? È una scelta di Konami, lo sviluppo prosegue

Nell'ottobre del 2022 Konami ha annunciato Silent Hill 2 Remake, una versione completamente rinnovata dell'omonimo horror psicologico uscito oltre vent'anni fa. Da allora, non è stata diffusa alcuna nuova informazione né sul gioco né sul suo stato, ma nelle scorse ore ci ha pensato lo studio impegnato nello sviluppo a chiarire la situazione.

Con un post su X (Twitter), Bloober Team ha fatto sapere che lo sviluppo sta andando avanti e in perfetto accordo con la timeline prestabilita. Nel frattempo, ha chiesto ai fan di mantenere la pazienza poiché sarà Konami "in quanto publisher del gioco" a condividere maggiori informazioni.

"A nome del nostro team di sviluppo, vogliamo chiarire che lo sviluppo prosegue agevolmente e in accordo con la programmazione. Comprendiamo che molti giocatori in tutto il mondo sono impazienti di ricevere novità in merito al gioco, e apprezziamo il vostro interesse" si legge nel post.

"Tuttavia, vi chiediamo gentilmente di avere ancora un po' di pazienza. Una volta che Konami, in quanto publisher del gioco, condividerà ulteriori informazioni siamo certi che l'attesa ne sarà valsa la pena". In sostanza, il team sembra intendere che per ragioni contrattuali non può rilasciare ulteriori informazioni e, essendo Konami responsabile del marketing, la scelta di condividere maggiori dettagli spetta a lei.

Sfortunatamente allo stato attuale non è prevista neanche una data esatta d'uscita. Voci di corridoio quest'estate suggerivano un rilascio per l'inizio del 2024, ma non vi è stata ancora alcuna conferma. Non è da escludere, però, che la società giapponese stia aspettando i The Game Awards dell'8 dicembre per fare un annuncio ufficiale.