RTX Remix sempre più open source e flessibile: rimasterizzare le vecchie glorie è ancora più facile

NVIDIA continua a lavorare per migliorare RTX Remix, la piattaforma di modding che permette di rimasterizzare i classici DirectX 8 e DirectX 9 per renderli moderni aggiungendo texture aggiornate e tecnologie come full ray tracing e NVIDIA DLSS 3.5.

Dopo aver reso open source RTX Remix Runtime lo scorso anno, consentendo agli sviluppatori di mettere in cantiere con maggiore facilità oltre 130 remaster RTX, questo mese la società renderà open source anche RTX Remix Toolkit, consentendo ai modder di rimpiazzare asset e ammodernare scene, incrementando i formati file supportati e i nuovi modelli.

NVIDIA, inoltre, sta rendendo le capacità di RTX Remix Toolkit accessibili tramite API REST, aspetto che consente ai modder di collegare in tempo reale RTX Remix a tool di creazione digitale come Blender, strumenti di modding come Hammer e app di IA generativa come ComfyUI.

Grazie alla nostra integrazione API REST, è possibile esportare senza problemi tutte le texture di gioco acquisite in RTX Remix in ComfyUI e migliorarle in un unico grande lotto utilizzando modelli AI con upscaling o aggiunta di PBR (Physically based rendering).

ComfyUI offre molti modelli a super risoluzione e PBR tra cui scegliere, sbloccando la capacità di aumentare la risoluzione di 8 volte o più, e modelli PBR che includono mappe metalliche e di altezza. Inoltre, ComfyUI consente ai modder di utilizzare i messaggi di testo per generare nuovi dettagli nelle texture o di effettuare grandi cambiamenti stilistici modificando l'aspetto di un'intera scena con un solo messaggio di testo.

NVIDIA, infine, si appresta a rendere disponibile anche un SDK per RTX Remix Runtime che consente ai modder di integrare il renderer di RTX Remix all'interno di altre applicazioni e giochi oltre i classici DX8 e DX9.