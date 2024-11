Rogue Point è il primo titolo originale dagli sviluppatori del remake di Half-Life

Gli appassionati del franchise di Valve ricorderanno senza dubbio Black Mesa, un remake fan made completo del primo Half-Life. Lo studio autore della rimasterizzazione Crowbar Collective, che opera completamente da remoto, ha svelato il suo primo titolo originale: Rogue Point.

Si tratta di uno shooter cooperativo piuttosto interessante che mescola l'adrenalina degli scontri a fuoco in prima persona con alcuni elementi Rogue-Lite. Uno sparatutto tattico le cui meccaniche, a giudicare dal trailer, ricordano molto il fortunato Ready or Not.

"Quando il CEO più ricco del mondo muore, le spietate società conglomerate in suo possesso lottano per dividersi il suo impero finanziario. Grazie a un'app di nome MERX, gli imprenditori rivali possono acquistare eserciti privati con la stessa facilità con cui si ordina una pizza. Solo Rogue Point, una squadra indipendente di giustizieri, osa opporsi a questa guerra senza scrupoli".

Al lancio, il gioco offrirà quattro scenari e 24 missioni, 22 armi con 5 opzioni estetiche per ognuna, 11 dispositivi tattici, 25 accessori (mirini, laser, silenziatori, caricatori ecc.) e 55 oggetti cosmetici da sbloccare. Il gioco verrà rilasciato in Early Access il prossimo anno, pubblicato da Team 17, e rimarrà in accesso anticipato per circa un anno così da raccogliere i feedback dei giocatori.

Al momento mancano diverse informazioni: non sappiamo se si tratta di un live service o se sarà gratuito. Anche la descrizione sul sito dello sviluppatore non riesce a fugare i numerosi dubbi che ruotano attorno al gioco, ma si concentra per lo più sulle meccaniche e sulle classi degli operatori.

Ad ogni modo, bisogna ammettere che non si tratta di un'idea originale e, a giudicare dal trailer, il titolo appare piuttosto acerbo. Tuttavia, considerando la distanza che manca al rilascio definitivo – il quale non è stato ancora fissato – è impossibile esprimere un giudizio sin d'ora. Non rimane che attendere la release in early access e provare la formula offerta da Crewbar Collective per un genere già abbondantemente sfruttato.