Resident Evil 4 Remake in sviluppo, arriverà nel 2022?

Secondo indiscrezioni del sito VGC, lo sviluppo di un remake di Resident Evil 4 sarebbe entrato nel vivo, con l'obiettivo di pubblicare il gioco nel corso del 2022 - cosa che fa pensare a un debutto su PS5 e Xbox Series X oltre che su PC. A occuparsi dello sviluppo sarebbe M-Two, studio fondato Tatsuya Minami, ex boss di PlatinumGames, insieme alla stessa Capcom con l'assistenza di altri studios sotto il suo controllo.

Le fonti scrivono che Shinji Mikami, direttore del Resident Evil 4 originale, sarebbe stato avvicinato da Capcom per occuparsi del remake, ma l'offerta è stata declinata perché Mikami è attualmente impegnato su GhostWire: Tokyo con Bethesda. Mikami avrebbe però benedetto il remake e starebbe fornendo "consigli informali" ai responsabili dello sviluppo.

M-Two ha già contribuito allo sviluppo del remake di Resident Evil 3, con l'obiettivo probabilmente di prendere familiarità con la serie e occuparsi pienamente di Resident Evil 4. Oltre a M-Two, a sviluppare il nuovo remake vi sarebbero anche gli studi che si sono concentrati su Resident Evil 2 e Devil May Cry 5. Il game director non sarebbe però Kiyohiko Sakata, autore del remake di Resident Evil 3, ma un'altra persona sempre all'interno di M-Two.

Resident Evil 4, uscito nel 2005, è il gioco di Capcom di maggior successo quanto a critica e ha raccolto 7,5 milioni di copie vendute su diverse piattaforme. Nel frattempo, si mormora che Capcom starebbe lavorando su Resident Evil 8 per il 2021, con pubblicazione tanto su PS4 e Xbox One che sulle console next-gen. Il titolo sarebbe in prima persona e avrebbe Ethan come protagonista, confermandosi un sequel di RE7.