Immerso nelle campagne a circa mezzora da Oxford c'è Enstone, un piccolo villaggio di 1000 anime in cui la tecnologia quasi non sembra essere mai arrivata. Eppure proprio lì si trova il Whiteways Technical Center, un posto in cui di tecnologia se ne trova tantissima. In passato è stata la casa di scuderie di Formula 1 estremamente popolari, fra cui la Toleman con un giovane Ayrton Senna, la Benetton ai tempi di Schumacher, la Renault con Alonso, la Lotus, e adesso è il centro base di Alpine, il posto in cui vengono pensate e sviluppate le sue auto di Formula 1.

Proprio Alpine ci ha invitato a casa sua per farci conoscere non solo i complicati processi dietro lo sviluppo e la produzione di una vettura da competizione per la massima serie del motorsport, ma anche per raccontarci la propria espansione negli esport e nei social, e di come tutti i dati provenienti dal mondo digitale possano essere convertiti nel mondo reale per ottimizzare ancor di più le prestazioni delle monoposto da competizione.

Alpine Esports, i nuovi piloti e ambassador

[HWUVIDEO="3353"]Renault Alpine a tutto gas verso il simracing: tutte le novità per il 2023[/HWUVIDEO]

In occasione dell'evento organizzato per la stampa il brand ha annunciato diverse novità, fra cui la nuova squadra Alpine F1 Esports, un nuovo ambassador e il terzo anno del campionato Alpine Esports Series alimentato da Binance.

Il nuovo team si comporrà di Patrik Sipos, Luke Smith e il nuovo pilota Rubén Pedreño, che in passato aveva corso con Race Clutch, un'organizzazione simracing partner di Alpine Esports. Il team ha rinnovato poi la collaborazione con il pilota endurance Collin Spork, che nel 2022 ha vinto il Formula SimRacing Championship e ha partecipato alla Le Mans Virtual Series.

Nel team endurance ritornerà anche Tom Lartilleux, già in Alpine nel 2022 ed ex simracer che può contare nel suo palmares la posizione di vice campione del mondo nel campionato mondiale FIA Gran Turismo del 2018.

Alpine Esports ha raggiunto la nona posizione nel campionato F1 Esports Series 2022, con la line-up che aveva meno esperienza fra tutte quelle partecipanti e mostrando una grande progressione durante l'anno. Per il 2023 i piani del team sono più ambiziosi: quinta posizione nel campionato con almeno due traguardi a podio, e non guasterebbe una vittoria. Sfruttando le similitudini fra il simracing e la realtà, oltre ai diversi vantaggi della prima categoria (illimitate ore di test, ad esempio, o la precisione dei "sensori" digitali delle auto simulate), anche il team Alpine di F1 beneficerà dell'esperienza condotta dai diversi simracer professionisti della line-up.

I piloti Alpine Esports indosseranno un nuovo team kit fornito da Kappa, che presenterà un nuovo logo Alpine Esports e un nuovo design traspirante per la maglia con cui correranno i campionati digitali.

Oltre alle novità per il roster di piloti, Alpine Esports ha annunciato un nuovo ambassador, PattyPatt, creator di contenuti legati alla F1 noto per ospitare lobby online, fornire commenti sulle gare e gareggiare in campionati competitivi. PattyPat si unirà ad AnaonAir e Thomb, che per il 2023 hanno rinnovato i loro contratti con il team.

Queste ultime novità di stampo più promozionale hanno lo scopo di supportare online il più possibile il team Alpine Esports, specialmente nelle piattaforme social, creando un numero superiore di contenuti e maggiore engagement per i fan della squadra.

Ha lo stesso scopo la nuova Content Room di Alpine Esports "powered by QAN", partner Blockchain ufficiale del team. Caratteristica peculiare della Content Room è che si trova all'interno della fabbrica di F1 di Alpine a Enstone, nella struttura in cui vengono progettate le monoposto vere e proprie.

All'interno della Content Room ci sono postazioni racing e da gioco del valore complessivo di 60 mila euro, con telai di Trak Racer (partner da tempo del team esports di Alpine), strumenti Elgato, monitor BenQ. Le postazioni della Content Room implementano volanti, basi e pedaliere di alto livello prodotte da Simucube e Fanatec, deliziando così non solo i casual gamer ma anche gli appassionati più esperti del mondo del simracing.

La Content Room sarà inoltre utilizzata per invitare personaggi del motorsport e altri influencer all'interno di trasmissioni in streaming nei canali social.

Ritorna l'Alpine Esports Championship Series

Il team ha anche annunciato l'edizione 2023 dell'Alpine Esports Championship Series, campionato che offre a qualsiasi simracer l'opportunità di mostrare il proprio talento al volante di una Alpine A110 GT4 digitale su 3 circuiti. Il simulatore utilizzato per il campionato è ancora una volta Assetto Corsa Competizione, mentre le qualificazioni - aperte a tutti i giocatori del titolo Kunos Simulazioni con il pacchetto di espansione GT4 - inizieranno dal 27 marzo e finiranno il 9 aprile.

I primi 35 piloti raggiungeranno la fase finale del campionato dove gareggeranno in tre round, il 27 aprile, l'11 maggio e il 25 maggio, per avere la possibilità di vincere una parte del montepremi da 60 mila dollari in Alpine Fan Token, un'esperienza di guida in una Alpine GT4 reale, un simulatore Alpine Racing TRX di Trak Racer, un monitor curvo BenQ Mobiuz EX3410R e merchandising Alpine Esports. Ci saranno anche premi per gli spettatori a casa, fra cui bundle di Fan Token del valore complessivo di 40 mila dollari e NFT gratuiti.

La collaborazione con Special Effect e le altre collaborazioni

Alpine Esports ha anche firmato un accordo di collaborazione con Special Effect, un ente di beneficenza a supporto di utenti e giocatori con disabilità fisiche. Lo scopo dell'organizzazione è di trasformare la loro vita attraverso l'uso di tecnologie innovative che abilita un'esperienza di gioco che sia il più accessibile possibile. Alpine Esports e Special Effect collaboreranno al fine di raccogliere fondi e sensibilizzare sulle tecnologie di accessibilità per i videogiochi, sviluppando inoltre nuove tecnologie di accessibilità mirate per il simracing.

Il team ha inoltre annunciato nuove collaborazioni, con Varjo, Tobii e The Tiny Digital Factory:

Varjo è un'azienda che si occupa di dispositivi di realtà virtuale ed estesa (VR/XR), già attiva nel mondo del simracing. Fra queste il visore Varjo Aero per aziende e utenti privati con lenti che garantiscono visibilità cristallina edge-to-edge, tracciamento oculare integrato e sistema di raffreddamento, pensato per ridurre gli effetti della cinetosi. Il visore Varjo XR-3 di realtà mista garantisce invece una risoluzione elevatissima in abbinamento a un ampio campo visivo. All'interno della collaborazione Varjo fornirà ad Alpine Esports i visori Varjo Aero per l'uso in eventi e nella nuova Content Room.

è un'azienda che si occupa di dispositivi di realtà virtuale ed estesa (VR/XR), già attiva nel mondo del simracing. Fra queste il visore per aziende e utenti privati con lenti che garantiscono visibilità cristallina edge-to-edge, tracciamento oculare integrato e sistema di raffreddamento, pensato per ridurre gli effetti della cinetosi. Il di realtà mista garantisce invece una risoluzione elevatissima in abbinamento a un ampio campo visivo. All'interno della collaborazione Varjo fornirà ad Alpine Esports i visori Varjo Aero per l'uso in eventi e nella nuova Content Room. Tobii si occupa invece di tracciamento oculare e attention computing, tecnologia di cui il team eSport beneficerà attraverso Tobii Eye Tracker 5 . Il prodotto utilizza tecnologie di machine learning, intelligenza artificiale ed elaborazione dei segnali per decodificare i movimenti di testa e occhi, portando nell'esperienza digitale tutti i movimenti compiuti nella realtà. Proprio come avviene con la VR, Tobii Eye Tracker 5 consente di fatto di migliorare le prestazioni di guida aiutando il sim-racer a mantenere lo sguardo verso l'apex e tutti i punti di riferimento essenziali nella guida sportiva.

si occupa invece di tracciamento oculare e attention computing, tecnologia di cui il team eSport beneficerà attraverso . Il prodotto utilizza tecnologie di machine learning, intelligenza artificiale ed elaborazione dei segnali per decodificare i movimenti di testa e occhi, portando nell'esperienza digitale tutti i movimenti compiuti nella realtà. Proprio come avviene con la VR, Tobii Eye Tracker 5 consente di fatto di aiutando il sim-racer a mantenere lo sguardo verso l'apex e tutti i punti di riferimento essenziali nella guida sportiva. Anche The Tiny Digital Factory si unisce ad Alpine Esports come Official Mobile Racing Game Partner, attraverso un accordo della durata di due anni. Alpine Esports collaborerà su due titoli, GT Manager e Infinite Drive, con veicoli, livree e altri contenuti ufficiali che verranno inseriti nei titoli mobile.

Fra le nuove partnership c'è anche quella con QANplatform, che diventa l'Official Blockchain Partner di Alpine Esports.



Visore Varjo e Tobii Eye Tracker 5

La collaborazione consentirà al team di beneficiare della tecnologia blockchain del partner per creare programmi utili ad automatizzare diversi processi interni, fornendo al tempo stesso la possibilità di accedere ai dati in maniera sicura e veloce. Nel tempo le due aziende creeranno diversi casi d'uso pratici basati su blockchain per mostrare come quest'ultima possa essere impiegata efficacemente nel sim racing, negli eSports e nel motorsport in generale, non solo per l'elaborazione di pagamenti digitali.

Alpine ci ha anche fatto visitare gli stabilimenti in cui tecnici e ingegneri realizzano le varie parti che compongono le monoposto di Formula 1 e la suggestiva Operations Room in cui alla data della nostra visita decine di dipendenti seguivano a distanza i test prestagionali in Bahrain e i dati di telemetria in tempo reale o quasi. Ma questa è un'altra storia che purtroppo non possiamo raccontarvi in maniera più approfondita.