Red Dead Redemption 2 ora disponibile su Steam

Oltre agli obiettivi, la chat e le trasmissioni di Steam, la versione di Red Dead Redemption 2 su Steam può contare su tutte le funzionalità e gli aggiornamenti di quella per PC. Questo vuol dire una nuova modalità Foto, nuove missioni Cacciatore di taglie, covi delle bande, mappe del tesoro e altro.

Red Dead Redemption 2 per PC è ora disponibile su Steam , con una serie di miglioramenti tecnici e grafici volti a portare nuova linfa nella storia di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde, in fuga dalla legge attraverso il cuore dell'America negli ultimi giorni del 19° secolo.

