Rainbow Six Siege, Ubisoft annuncia l'abbonamento R6 Membership: è già polemica

Sono trascorsi quasi 10 anni dal lancio di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, sparatutto tattico che ha conquistato migliaia di giocatori con la sua originale formula gameplay. Il merito è anche di Ubisoft, che nell'ultimo decennio ha sempre supportato il suo FPS multigiocatore rilasciando una valanga di contenuti stagionali. Ecco dunque che arriva l'annuncio dell'ultima stagione, Operation New Blood, che porta con sé novità molto ghiotte - e altre decisamente meno gradite.

Operation New Blood: le novità della Stagione 2 dell'Anno 9

Proprio così, con Operation New Blood siamo giunti alla seconda stagione del nono anno 'di vita' di Rainbow Six Siege. Come da tradizione, anche la nuova season contenutistica introduce importanti novità sul fronte del roster e su quello del bilanciamento di gioco.

La nuova operazione arriva con il primo 'remaster' di un Operatore di R6S. Parliamo della Recluta, personaggio considerato un vero e proprio meme nella community di Rainbow Six, non avendo a disposizione i gadget unici degli altri Operatori. Ubisoft ha deciso di reinventare la Recluta rinnovandone il look e riproponendolo nel roster come 'Attaccante' o 'Difensore'.

Di fatto, le principali differenze risiedono nell'equipaggiamento, come spiega Ubisoft. "In Attacco (la Recluta) può scegliere due gadget diversi dall'ampia gamma di gadget secondari. Ha un M4 o un M249 come arma primaria e un 5,7 USG o un ITA 125 come arma secondaria. In Difesa può scegliere tra tutti i gadget secondari difensivi dell'arsenale. L’equipaggiamento prevede il Commando 9 o l'M870 come arma primaria e il C75 Auto o il Super Shorty come arma secondaria".

Dal momento che, di base, tutti gli utenti hanno accesso alla Recluta, a questo giro i possessori del Pass Battaglia Premium di Rainbow Six Siege riceveranno un 'buono Operatore' che consentirà di riscattare qualsiasi altro Operatore del roster. "I giocatori che possiedono tutti gli operatori disponibili", aggiunge Ubisoft, "riceveranno 600 crediti R6".

R6 Membership: arriva il primo abbonamento di Siege

Con la presentazione di Operation New Blood è arrivato anche l'annuncio di R6 Membership, il primo servizio in abbonamento dedicato a Rainbow Six Siege.

Come spiegato da Ubisoft nel comunicato ufficiale, gli utenti abbonati a R6 Membership "potranno usufruire di contenuti esclusivi mensili che includono equipaggiamenti limitati nel tempo, skin Leggendarie animate, 10 salti di livello Battle Pass, un Bravo Pack e l'accesso al Premium Battle Pass [...]". Il prezzo dell'abbonamento? 9,99 € al mese o 79,99 € all'anno.

Coloro che decideranno di abbonarsi a R6 Membership tra l'11 e il 18 giugno riceveranno un esclusivo bonus da 'early adopter': Ubisoft ricompenserà i suoi primi abbonati con un bundle dedicato ad Ash e 600 crediti R6. Bonus o meno, i fan di Rainbow Six Siege non hanno accolto positivamente l'annuncio dell'abbonamento mensile, come possiamo vedere in un video registrato ai Manchester Major lo scorso weekend: la reazione del pubblico è tutt'altro che entusiasta.

Commentando il post in questione, su Reddit numerosi utenti hanno criticato l'ultima mossa di Ubisoft. Come ha fatto notare l'utente 'SlipstreamSpace117' nel suo commento, per R6 Membership il publisher francese potrebbe essersi ispirato alla Crew di Fortnite, "ma la differenza è che Fortnite è un gioco free-to-play, mentre R6 non lo è". A differenza di altri giochi-servizio, infatti, Rainbow Six Siege viene effettivamente proposto come un gioco a pagamento, che per giunta include già da tempo diversi contenuti aggiuntivi sbloccabili tramite microtransazioni.

In ogni caso, vista la grande popolarità dello sparatutto multiplayer, R6 Membership potrebbe comunque riscuotere un certo successo tra i numerosi giocatori di Siege. Ricordiamo che l'FPS tattico è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Windows, Steam) e anche su Amazon Luna. Il gioco è anche incluso nel servizio Ubisoft+.