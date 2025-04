Quanto avete speso su Steam? Adesso potete saperlo, ma attenti al cuore!

Steam ha integrato un nuovo strumento nel proprio client che consente di conoscere esattamente quanto abbiamo speso dall'iscrizione alla piattaforma. Basta navigare nell'help center dell'applicazione per avere una cronologia completa degli acquisti e conoscere esattamente quanto speso

Vi siete mai chiesti quanto avete speso su Steam? La piattaforma di distribuzione digitale di Valve ammicca continuamente al portafoglio dei giocatori PC con sconti che spesso e volentieri vengono considerati irrinunciabili. Ma di quanti abbiamo usufruito e quali dei giochi acquistati abbiamo effettivamente avviato – sì avviato, perché a tutti o quasi sarà capitato almeno una volta di limitarsi esclusivamente all'acquisto, ammettiamolo.

Ebbene, Valve ha integrato alcune funzionalità che consentono di conoscere la spesa effettuata sulla sua piattaforma. A segnalarlo è stato l'utente Reddit trotski94 che ha raccolto un bel po' di commenti che danno un'idea di quanto i giocatori spendano su Steam, talvolta senza neanche rendersene conto.

"Mi sono appena reso conto di aver speso oltre 10.000 dollari in 10 anni" è stato uno dei commenti sotto il post. Pur sembrando una cifra esosa, in realtà molti utenti hanno registrato acquisti per valori decisamente più alti. Qualche tempo fa fu stimato che l'account di livello più alto registrato a Steam ha investito oltre 500.000 dollari.

Da Steam è possibile ottenere anche dati dettagliati sul tempo di gioco, oltre che naturalmente sugli achievement e diverse altre attività. Tuttavia, già da tempo, è possibile ottenere un rapido riepilogo delle informazioni appena menzionate, con in più una stima del valore del proprio account Steam attraverso un semplice tool che sfrutta SteamDB.

Ad ogni modo, chi scrive è sorprendentemente riuscito a mettere una pezza ai fori sulle mani, totalizzando una spesa di poco superiore ai 200 euro in 12 anni dall'iscrizione. Per verificare è sufficiente accedere al client, cliccare su Aiuto->Assistenza di Steam->Il mio account->Dati associati al tuo account di Steam->Fondi esterni utilizzati. E voi? Che cifra avete totalizzato?