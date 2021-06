Quake: in arrivo un reboot con protagonista femminile, secondo i rumor

Il reboot di DOOM del 2016 ha rilanciato l'omonimo franchise di id Software, accogliendo vecchi e nuovi fan dell'iconico sparatutto infernale. Sembra che la storia sia destinata a ripetersi con un'altra storica IP: è Quake, che potrebbe presto tornare con un nuovo reboot. Stando ai rumor sarà la stessa id Software a occuparsene, ma nel progetto è coinvolta anche MachineGames.

Quake sta per tornare? Un reboot da id Software e MachineGames



L'indiscrezione proviene dal podcast di XboxEra, una delle community più rinomate per quanto concerne il mondo Xbox. Nel consueto appuntamento del "Rumourmill", l'insider Shpeshal Nick ha svelato l'esistenza di un ipotetico reboot della serie Quake: il gioco sarebbe in fase di sviluppo presso gli studi di id Software (DOOM Eternal) con la collaborazione di MachineGames - software house che, a sua volta, ha realizzato il soft reboot di Wolfenstein.

Ricordiamo che MachineGames è attualmente impegnata con il gioco next-gen ispirato a Indiana Jones, progetto che vede la collaborazione della rediviva Lucasfilm Games.

Proprio come i first-person shooter appena menzionati, Quake approderà sulle piattaforme di ultima generazione portando con sé sia una campagna single player che l'immancabile comparto multigiocatore. Shpeshal Nick ha però fornito un altro curioso dettaglio: la prossima avventura di Quake avrà per protagonista un personaggio femminile. Trattandosi di semplici voci di corridoio, queste informazioni sono tutt'altro che ufficiali, come ha ribadito lo stesso Shpeshal Nick - che ha ricevuto la "soffiata" tramite un messaggio privato. In ogni caso, va detto che le predizioni dell'insider e co-fondatore di XboxEra si sono spesso rivelate corrette.

Non ci resta che attendere un eventuale annuncio da parte di Bethesda Softworks, publisher di DOOM, Wolfenstein e della serie Quake. Chissà, il vociferato reboot potrebbe essere lanciato come esclusiva per PC e Xbox Series X|S, proprio come l'attesissimo Starfield.