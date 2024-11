PlayStation 2: adesso sappiamo, per davvero, quanto ha venduto

Nel sito che celebra i 30 anni di storia di PlayStation, Sony ha inserito il dato ufficiale di vendita di PS2, per mesi al centro di un giallo. A quanto pare aveva ragione l'ex capo di PlayStation, Jim Ryan, che indicò 160 milioni di unità.

Sony ha ora confermato che PlayStation 2 ha venduto 160 milioni di unità dal lancio avvenuto nel marzo 2000. Lo storico dispositivo da gioco della casa nipponica è, a oggi, la console più venduta della storia.

Per qualche mese c'è stato "un giallo" attorno agli effettivi numeri di vendita di PS2. Da una parte il sito ufficiale, che indicava 155 milioni di unità, dall'altra l'ex capo di PlayStation Jim Ryan, che all'inizio di quest'anno dichiarò in un podcast che la console aveva raggiunto 160 milioni di unità. A quanto pare, aveva ragione Jim Ryan, come confermato dal sito celebrativo dei 30 anni di PlayStation.

Sony ha diffuso l'ultimo dato di vendita ufficiale di PS2 nel 2011, quando la console aveva superato quota 150 milioni. L'anno successivo quel dato è salito di altri 5 milioni e ora sappiamo che dal 2021 a oggi ne sono state vendute altrettante, un dato incredibile se si pensa che Sony non produce la PS2 dal gennaio 2013.

Dietro a PS2, rimanendo alle proposte della casa nipponica, c'è PS4 con 117 milioni di unità, PS1 con 102 milioni e PS3 con 87 milioni. Attualmente PS5 ha raggiunto 65 milioni di unità. Allargando lo sguardo, sappiamo che Nintendo con la portatile DS si è fermata a 154 milioni di unità, mentre Switch ha raggiunto 146 milioni di unità.