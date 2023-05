Pac-Man in versione LEGO è realtà: un nuovo set vintage per i nostalgici degli anni '80

In occasione del quarantatreesimo anniversario di Pac-Man LEGO e Bandai Namco hanno annunciato un nuovo set vintage che trasforma in mattoncini uno degli arcade più celebri di tutti i tempi.

"È stato un piacere trasformare in formato mattoncino un'icona degli ultimi 40 anni come Pac-Man", ha commentato Sven Franic, Designer del Gruppo LEGO. "Il nostro team di designer ha lavorato instancabilmente per catturare l'essenza dell'amata macchina arcade PAC-MAN ma in formato mattoncino: dallo stesso Pac-Man al labirinto colorato che abita. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, e questo ha consentito di dare vita a un modello LEGO unico nel suo genere. Il set cattura la magia del gioco originale, aggiungendo al contempo un nuovo tocco e un paio di entusiasmanti Easter Eggs.".

Da LEGO e Bandai Namco un nuovo set vintage su Pac-Man

Pac-Man è stato rilasciato per la prima volta in Giappone nel 1980, e in poco tempo è diventato un'icona culturale nel mondo dei videogiochi. La collaborazione fra LEGO e Bandai Namco arriva dopo più di quarant'anni di onorata carriera, quindi, e ha fatto emergere alcune curiosità interessanti: fra queste il fatto che il famoso colore giallo di PAC-MAN è stato ispirato dal colore caratteristico del Gruppo LEGO.

Il nuovo set intende rappresentare una versione arcade di PAC-MAN e permette di ricreare alcune delle leggendarie mosse di inseguimento e cattura dei fantasmini del videogioco. Inoltre, gli appassionati possono divertirsi costruendo le grandi versioni colorate di Pac-Man, Blinky e Clyde, che ruotano su una base apposita e che possono essere esposte sopra il videogioco o ovunque si voglia. Una volta completata la costruzione, è possibile illuminare il cassetto portamonete, mentre all'interno del cubicolo è nascosta una piccola vignetta di una minifigure femminile che gioca a PAC-MAN in una sala giochi.

A proposito della collaborazione, Aadil Tayouga, Director of Licensing and Business Strategy di Bandai Namco Europe, ha dichiarato:

"Bandai Namco e il Gruppo LEGO condividono molti valori comuni, come l'obiettivo di far divertire le persone attraverso prodotti di qualità. Inoltre, il fatto che il giallo di PAC-MAN sia ispirato al giallo del Gruppo LEGO ha reso la collaborazione ancora più naturale. È stato straordinario lavorare con i team del Gruppo LEGO e speriamo che i fan apprezzino questo set".

LEGO PAC-MAN Arcade, caratteristiche e prezzo

I membri del Loyalty Program potranno avere un accesso in anteprima all'acquisto del set LEGO PAC-MAN Arcade a partire dal 1° giugno 2023 nei LEGO Store e sul sito ufficiale. Il set sarà invece disponibile per tutti dal 4 giugno 2023 al prezzo di 269.99 €.

Infine riportiamo alcune caratteristiche di LEGO Pac-Man arcade (10323)

Età: 18+

Dimensioni: 32 x 25 x 17 cm (AxLxP)

N. pezzi: 2.650

Prezzo: 269.99€

Il set include: