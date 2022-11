Overwatch 2, ecco Ramattra: il tank arriva a dicembre, ma non si potrà ottenere da subito

Lo scorso weekend, Blizzard Entertainment ha trasmesso le Grand Finals della Overwatch League, regalando grande spettacolo ai fan dell'hero shooter. Il publisher statunitense ha colto quest'occasione per presentare un nuovo personaggio giocabile per Overwatch 2: il prossimo Eroe è un tank e risponde al nome di Ramattra. Per la new entry c'è un entusiasmante trailer, ma arriva anche una notizia che potrebbe scoraggiare molti giocatori del nuovo sparatutto competitivo.

Ramattra è il nuovo Eroe di Overwatch 2: arriva il 6 dicembre



"Nato come macchina da guerra, Ramattra ha rinunciato alle munizioni per divenire uno scudo con cui proteggere il suo popolo promuovendo pace e serenità", racconta Blizzard. "I suoi ideali non erano lontani dal suo compagno monaco Shambali, Zenyatta. Tuttavia, la storia di Ramattra è costellata di difficoltà, traumi e uno sguardo ravvicinato alla dura realtà dell'umanità".

"L'armonia venne rimpiazzata dal dissenso e Ramattra iniziò ad avvicinarsi ai suoi ideali in modo più pragmatico, arrivando a giustificare qualunque mezzo necessario per difendere i suoi compagni Omnic. Da capo del Settore Zero, Ramattra vanta un supporto incredibile da parte della sua gente; è intenzionato a imporre le sue ideologie sul nostro mondo".

Ramattra si unirà al roster di Overwatch 2 il prossimo 6 dicembre, giorno in cui verrà inaugurata la Stagione 2 del gioco. La new entry ricoprirà il ruolo di tank, categoria che ha recentemente accolto un altro nuovo arrivo del secondo capitolo, ovvero la popolare Junker Queen. Nelle prossime settimane Blizzard condividerà maggiori dettagli sull'arsenale e sulle abilità di Ramattra.

Il nuovo Eroe sembra davvero interessante dal punto di estetico, ma i giocatori dovranno faticare per poterlo impiegare nelle partite di Overwatch 2. In un'intervista con PC Gamer, gli sviluppatori di Blizzard hanno rivelato che Ramattra potrà essere sbloccato solo dopo aver raggiunto il livello 55 del Pass Battaglia. Parliamo dello stesso requisito imposto ai nuovi giocatori di Overwatch per lo sblocco di Kiriko, uno dei personaggi giocabili del nuovo roster.

Blizzard ha già confermato che non ci saranno metodi alternativi per ottenere Ramattra e che neanche i veterani del primo capitolo potranno ottenerlo automaticamente.