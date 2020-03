Origin down nel fine settimana: FIFA 20 e Apex Legends irraggiungibili

Per i server di Electronic Arts è stato un weekend molto problematico. Molti giocatori di FIFA 20, di Apex Legends e di altri giochi non hanno potuto giocare online a causa di instabilità dei server dei singoli giochi e dei server che alimentano Origin. Le segnalazioni di instabilità delle connessioni online sono in rapida diminuzione e la stessa Electronic Arts ha fatto sapere tramite Twitter che i problemi che hanno messo down Origin e i giochi sono stati risolti. Per inciso, oggi su Amazon è disponibile Fifa 20 per PC sotto i 30 Euro, meno di 42 Euro per Playstation 4. meno di 40 Euro per Xbox.

I problemi ai sistemi di Electronic Arts sono antecedenti al fine settimana, con i disservizi che sono iniziati nella giornata di giovedì scorso. Per lavorare più velocemente EA ha anche disabilitato la creazione dei match in FIFA 20. Ma i problemi hanno riguardato quasi tutti i giochi, oltre che i siti ufficiali della compagnia. Tra gli altri giochi coinvolti anche Anthem e Battlefield 5.

Electronic Arts non ha comunicato il motivo che ha provocato i disservizi. Secondo alcune speculazioni apparse sulle board popolate dai giocatori, si sarebbe trattato di un attacco di tipo Denial of Service in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un sistema informatico. Gli attaccanti avrebbero cercato di colpire i giochi più popolari di Electronic Arts, a partire dallo stesso FIFA.