Ora il controller DualSense per PlayStation 5 si può acquistare a meno di 50 euro. Anche diversi giochi a meno di 10 euro

Gran prezzo per il controller DualSense per PlayStation 5: il migliore gamepad per distacco per gli effetti di vibrazione con diversi livelli di forza e tensione, che si abilitano a seconda di ciò che accade nel gioco. DualSense per PlayStation 5, inoltre, funziona anche con il PC.

Il nuovo gamepad DualSense è un consistente passo in avanti non solo rispetto al DualShock 4 ma anche al gamepad di Xbox One. Questo perché integra delle tecnologie di vibrazione di nuova generazione, che permettono di percepire il feedback a livelli di intensità diversi e in maniera differenziata a seconda del punto della periferica. Sony ha rivisto anche l'ergonomia e l'aspetto estetico: la periferica è visivamente accattivante e già questo trasmette la sensazione che molto è cambiato. Inoltre, è più grande rispetto a DualShock 4, favorendo l'impugnatura, con la parte dei cornetti visibilmente allungata e più simile ai gamepad Xbox. Al netto di un peso leggermente incrementato rispetto ai gamepad precedenti.

I giocatori saranno interessati anche al controller wireless per Xbox: ha un prezzo super , a meno di 40 euro. Ecco quelli ora disponibili, e in sconto.

Tornando nel mondo PlayStation, ci sono ora diversi giochi a meno di 10 euro, pur essendo dei veri e propri campioni di vendite come Bloodborne, Ratchet & Clank, GT Sport, e non solo.