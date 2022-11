Netflix sta lavorando ad un gioco AAA per PC, sarà un'esperienza online?

Stando ad alcuni annunci di lavoro apparsi su Netflix Job, la divisione gaming del colosso dello streaming starebbe sviluppando un gioco tripla A per PC. I ruoli aperti sono game director, art director, technical director e live service analyst ed in tutti il titolo viene definito come "gioco tripla A totalmente nuovo".

In alcuni degli annunci ci si riferisce al gioco come action RPG in terza persona, ma considerando la ricerca di un live service analyst, non dovrebbero mancare componenti multiplayer e online. Presumibilmente potrebbe trattarsi di un MMO in stile New World, titolo di esordio di Amazon Games. Nell'annuncio di game director, infatti, si legge: "Creare un gioco sul quale i giocatori vogliono tornare ripetutamente è il nostro obiettivo primario".

Ciò che sembra essere sicuro è che rappresenta il progetto più grande messo in campo dalla divisione Netflix dedicata ai videogiochi, tanto che nel medesimo annuncio viene anche sottolineata la responsabilità di creare un mondo, dei personaggi e una narrazione "degni di un Film o serie TV Netflix".

Un focus importante viene fatto proprio su quest'ultima richiesta. Il progetto, infatti, sembra non coinvolgere solo il mondo dei videogiochi, ma probabilmente otterrà anche una trasposizione cinematografica. Il suddetto responsabile, infatti, sarà tenuto anche a collaborare con team diversi da quelli strettamente legati al gioco per portare l'IP in altri media, potenzialmente film e serie TV appunto.

Non è chiaro, tuttavia, se il gioco sarà realizzato completamente da zero o sia ispirato ad un universo narrativo già esistente. Non sono stati condivisi dettagli su storia, personaggi ambientazione o altro, ma sappiamo che il motore scelto è l'Unreal Engine di Epic.

In conclusione, il nuovo progetto rappresenta un grande passo in avanti verso il settore videoludico, anche se non si può definire esattamente una sorpresa. Netflix, infatti, aveva già anticipato che ben 55 titoli erano in sviluppo presso i suoi studi.