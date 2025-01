MSI Claw e ASUS ROG Ally in offerta oggi su Amazon: ecco i migliori prezzi sulle console portatili

Le console per giocatori sono un prodotto oggi che va per la maggiore per diversi motivi. I giocatori le amano perché permettono di giocare comodamente seduti o mentre si viaggia, portando il gioco anche lontano dalle postazioni più sedentarie e dal Desktop. Il tutto ricalca il modello di successo di Nintendo Switch, mentre questi sistemi, quando adattati all'ecosistema PC e grazie a Windows, sono personalizzabili e versatili secondo modalità impossibili per una console tradizionale. MSI Claw e ASUS ROG Ally hanno ottimi prezzi oggi, e quello della soluzione MSI, in particolare, è insolito.

Vediamo quali sono le differenze principali tra MSI Claw e ASUS ROG Ally. MSI Claw utilizza un processore Intel Ultra 7 155H con 16 core, supportato da Intel XeSS per il miglioramento delle prestazioni grafiche tramite intelligenza artificiale. È progettata per eccellere in carichi pesanti e ha un TDP massimo di 45W, superiore alle rivali.

ASUS ROG Ally, invece, utilizza il SoC AMD Ryzen Z1 Extreme, un processore potente ma con un TDP massimo di 30W, che limita le prestazioni nei giochi più esigenti rispetto al Claw. Tuttavia, offre comunque prestazioni fluide per titoli moderni, grazie alla GPU RDNA 3 integrata.

ROG Ally ha un display da 7" FHD a 120Hz, che garantisce un buon equilibrio tra qualità visiva e durata della batteria, mentre MSI Claw, con uno schermo da 7" FHD, punta su efficienza e portabilità, sacrificando in parte il refresh rate rispetto alla rivale (si ferma a 120 Hz).

Per quanto riguarda l'autonomia, Claw utilizza una batteria da 53Wh e un display meno energivoro, ma il maggiore TDP incide molto sulla durata, mentre su ROG Ally troviamo una soluzione da 40 Wh.

Entrambe sono dotate di 16 GB di RAM e di SSD da 512 GB, con supporto al Wi-Fi 7 nel caso della soluzione MSI e al Wi-Fi 6E per la ASUS ROG. La peculiarità di questi sistemi è la capacità di essere basati su Windows 11, che eseguono come farebbe un sistema Desktop, con la preziosità di poter disporre del sistema operativo completo in un dispositivo che può essere facilmente riposto in tasca.