Minecraft Legends, il colorato strategico di Mojang è ora disponibile: ecco cosa vi aspetta

È il videogioco più venduto della storia - con più di 238 milioni di copie - e, pensate, è nato dalla mente di un unico talentuoso sviluppatore: Markus Persson, alias Notch. Negli anni Minecraft ha visto una crescita esplosiva, ma solo dopo la storica acquisizione da parte di Microsoft abbiamo potuto assistere alla sua evoluzione definitiva. Il sandbox svedese è ormai sulla bocca di tutti e, grazie al supporto della casa di Redmond, ha già 'invaso' altri generi videoludici.

Abbiamo quindi accolto un'avventura punta-e-clicca, un dungeon crawler in stile Diablo e persino un gioco in realtà aumentata. Ora il team di Mojang vuole conquistare gli appassionati degli strategici in tempo reale e ha intenzione di farlo con Minecraft Legends, un autentico RTS che, tra le tante cose, propone un'avvincente modalità multiplayer competitiva.

Grazie a una copia gentilmente fornita da Xbox, abbiamo potuto trascorrere qualche ora in compagnia di Legends prima del suo lancio globale - previsto per oggi, martedì 18 aprile.

Minecraft Legends: azione e strategia in un mondo a cubetti

Volendo spiegarvi in poche e semplici parole cos'è Minecraft Legends, potremmo definirlo un Age of Empires con generazione procedurale, ma sarebbe errato ridurlo a una copia 'pixelosa' del ben più popolare RTS di Ensemble Studios. La verità è che Legends propone un'originale formula di gioco in cui trovano spazio elementi action e altri estratti dai più tradizionali titoli strategici. La ciliegina sulla torta è una solida componente PvP in cui poter sfidare gli altri giocatori.

Siamo così partiti dalla Campagna, modalità single player che ha il principale scopo di introdurci alle meccaniche basilari di Minecraft Legends. A farci da guide ci sono tre curiose figure, Lungimiranza, Sapere e Azione. I tre creatori del Sopramondo hanno bisogno del nostro aiuto: saremo noi gli eroi che dovranno difendere il colorato mondo a cubetti dall'invasione dei temibili Piglin, esseri malvagi che stanno seminando caos e distruzione nei villaggi di questo pacifico regno.

I veterani di Minecraft troveranno graditi riferimenti al gioco originale, tra cui un paio di cutscene che ripropongono la visuale in soggettiva del sandbox lanciato nel 2011. C'è una buona dose di epicità, quanto basta per rendere questo RTS sufficientemente appetibile agli occhi degli appassionati, ma non manca quella componente umoristica che abbiamo già trovato in altri giochi del brand.

Superato il breve ed essenziale tutorial, veniamo catapultati nel Sopramondo, generato proceduralmente per accogliere un'ampia varietà di biomi e location. Iniziamo a fare incetta di materiali attraverso l'intuitivo sistema di raccolta e ci dirigiamo verso i villaggi minacciati dai Piglin, pronti per respingere le orde con il nostro piccolo esercito di golem. Nelle fasi iniziali i combattimenti procederanno a senso unico: se avremo 'evocato' un buon numero di creature, i Piglin avranno i secondi contati prima di darsela a gambe levate.

Avanzando nella campagna le cose si faranno leggermente più complicate. I Piglin costruiranno avamposti sempre più grandi e incrementeranno le difese coinvolgendo imponenti boss. Saremo così costretti a mettere in atto strategie differenti e, in alcuni casi, impiegare risorse ben più rare e preziose dei ceppi di legno e delle rocce raccolte in giro per il Sopramondo.

Se le sfide della Campagna saranno troppo 'leggere', i giocatori più audaci potranno mettersi alla prova con le Leggende Perdute, modalità PvE in cui, ogni mese, verrà proposta una variazione delle tradizionali partite che si svolgono nella Campagna. Un'aggiunta che abbiamo voluto promuovere per il tentativo di Mojang di ampliare ulteriormente la rigiocabilità del suo RTS, ma anche per la possibilità di scaricare gratuitamente la primissima Leggenda Perduta.

Come anticipatovi, però, è il multiplayer competitivo il vero fiore all'occhiello della nuova produzione Microsoft. I match PvP di Minecraft Legends si svolgono in scontri 2 contro 2, 3 contro 3 o 4 contro 4. In tutti i casi, in base alla nostra breve esperienza, viene richiesta una profonda conoscenza delle principali meccaniche di gioco e una minima capacità tattica; ricordiamo, dopotutto, che non stiamo più affrontando l'IA della campagna, ma altri agguerriti giocatori. Per 'bypassare' i lunghi tempi di attesa del matchmaking prima del lancio, abbiamo potuto affrontare altri utenti tramite un server Discord messo a disposizione da Mojang in occasione dei test.

Ci sono ampi margini di miglioramento, soprattutto sul fronte dei contenuti e, in particolare, sulla varietà delle mappe di gioco. Eppure Minecraft Legends ci ha già convinti e il suo comparto multigiocatore si è rivelato quasi assuefacente nella sua semplice formula. Applausi a Mojang anche per l'ottimizzazione del sistema di controllo: abbiamo giocato senza problemi sia con mouse e tastiera che con il controller Xbox, trovandoci a nostro agio in entrambe le situazioni.

Minecraft Legends è disponibile da oggi, 18 aprile, su PC (Windows), Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il gioco è inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, il che significa che gli abbonati al servizio on demand di Microsoft possono scaricare il gioco su PC e Xbox senza costi aggiuntivi a partire dal day one.