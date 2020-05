Minecraft compie 11 anni: festeggia giocando sul server di Hardware Upgrade

Lo scorso 17 maggio Minecraft ha compiuto 11 anni. Nonostante sia passato tutto questo tempo, però, rimane uno dei videogiochi in assoluto più popolari, ed è ormai un fenomeno culturale di massa. Per celebrare l'anniversario di Minecraft, Hardware Upgrade ha deciso di lanciare il proprio server ufficiale e di metterlo a disposizione dei suoi lettori.

Si tratta di un server per la versione Windows 10 (Bedrock) di Minecraft, ottenibile tramite il Microsoft Store. Raggiungerlo è semplicissimo: basta inserire in Minecraft l'indirizzo del server 54.37.245.217 e la porta 19132 . Il server è raggiungibile da PC, smartphone e tablet, sia Android che iOS.

Il server può accogliere un totale di 100 giocatori contemporaneamente. Ci date una mano a testarlo e a configurarlo? Qualsiasi vostro suggerimento è il benvenuto!

Ad oggi sono state vendute oltre 200 milioni di copie di Minecraft, confermando ulteriormente il titolo di videogioco più venduto della storia e più di 126 milioni di persone giocano a Minecraft ogni mese. Ad aprile il team di Minecraft ha registrato un incremento di nuovi giocatori del 25% rispetto al mese precedente. Nello stesso arco temporale, le sessioni di multiplayer hanno visto una crescita del 40%, un dato che indica come i giocatori stiano utilizzando Minecraft per connettersi con gli amici in questo periodo caratterizzato da misure di distanziamento sociale.

Inoltre, tra i diversi progetti messi a punto in queste ultime settimane, dallo scorso 24 marzo studenti e insegnanti possono scaricare gratuitamente Minecraft: Education Edition, e da quella data sul Marketplace di Minecraft sono stati scaricati oltre 50 milioni di contenti educativi gratuiti. Non mancate di dare un occhio dedicato allo speciale su Minecraft e Ray Tracing.