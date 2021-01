"Microsoft voleva Nintendo prima di Xbox, ma ha ricevuto solo pernacchie"

Esattamente 20 anni fa Microsoft annunciò al CES le sue intenzioni di entrare nel mercato del gaming e delle console con il progetto Xbox. Per festeggiare l'anniversario Bloomberg ha ricostruito quel periodo intervistando i responsabili dei piani su Xbox e, fra le tante informazioni emerse, quelle più interessanti riguardano i tentativi di Redmond di acquisire Nintendo, infruttuosi.

Risate a crepapelle da Nintendo a Microsoft

Kevin Bachus, che a quei tempi si occupava di relazioni con le terze parti, ha ammesso che Microsoft ha incontrato i responsabili di Nintendo prima di lanciare la Xbox originale. Tuttavia, i giapponesi non hanno neanche per un istante considerato seriamente la proposta di Microsoft. Ecco le parole usate da Bachus: "Steve [Ballmer] ci ha chiesto di incontrare Nintendo per verificare se avrebbero preso in considerazione la possibilità di un'acquisizione. Si sono limitati a ridere a crepapelle. Per un'ora hanno continuato a deriderci".

Una classica reazione giapponese a una proposta decisamente infattibile. In quel periodo Nintendo, insieme a Sony, era regina incontrastata del mercato console, mentre Microsoft non aveva alcuna esperienza nel settore. Prima del lancio di Xbox, in altre parole, nessuno avrebbe scommesso che il progetto Xbox potesse durare per un ventennio, come poi è invece avvenuto. Ciò che intendeva Ballmer era tutto fuorché plausibile.

Ballmer proponeva una joint venture, nella quale Microsoft si sarebbe occupata dell'hardware e Nintendo dei giochi. In quel periodo Nintendo stava rifinendo lo sviluppo di GameCube, che successivamente si sarebbe rivelata una delle console dal minore successo commerciale per la casa di Kyoto (seppure molto amata dagli appassionati). Nintendo aveva difficoltà soprattutto con i supporti ottici e propese per una soluzione proprietaria che non era in grado di leggere i DVD, che presto sarebbero stati accolti molto positivamente dal mercato. Inoltre, i miniDVD proprietari di Nintendo riuscivano a immagazzinare solo 1,46GB di dati, molto meno rispetto a un normale DVD.

Bloomberg ha voluto sentire in proposito anche Nintendo e ha raggiunto il presidente della divisione americana Howard Lincoln, che ha risposto in maniera molto più diplomatica. "Nintendo non rende pubbliche le discussioni riservate con altre società. In ogni caso, da queste discussioni non è venuto fuori nulla" ha detto Lincoln, indirettamente confermando le informazioni provenienti dagli ex-Microsoft.

In realtà la casa di Redmond entrò effettivamente in possesso di una risorsa molto importante per Nintendo, la software house britannica Rare. Quest'ultima, fino a quel momento, aveva curato delle serie esclusive molto importanti per il mondo Nintendo come Conkers Bad Fur Day, Banjo-Kazooie e Perfect Dark, poi tutte passate a Xbox. A distanza di 20 anni, Microsoft e Nintendo continuano a essere rivali nel mondo console.