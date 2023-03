Microsoft saluta definitivamente la prova a 1 euro di Xbox Game Pass

Microsoft ha interrotto definitivamente la possibilità di provare Xbox Game Pass Ultimate e Game Pass PC a solo 1 euro. La notizia è ufficiale, ragione per cui la promo che ha consentito a milioni di utenti di accedere all'intera libreria del Game Pass ad un prezzo irrisorio non sarà più disponibile.

Kari Perez, responsabile globale per la comunicazione di Xbox, ha dichiarato che nuove promozioni sono in arrivo. Seppur al momento non vi siano informazioni sulle nuove offerte che coinvolgeranno Game Pass, difficilmente vedremo di nuovo una proposta tanto conveniente, soprattutto alla luce del successo che il servizio ha riscosso.

"Abbiamo interrotto la nostra precedente offerta introduttiva per Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass e stiamo valutando diverse promozioni di marketing per i nuovi membri in futuro" ha detto il responsabile a The Verge. Una di queste quasi certamente è il piano d'abbonamento Friend and Family di Xbox Game Pass Ultimate.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un piano che consente di condividere il proprio abbonamento con altre quattro persone. Questo offre non solo l'accesso alla libreria di giochi, ma all'intero pacchetto di servizi online e multiplayer incluso Xbox Live Gold e EA Play, con la possibilità di accedervi sia da PC che da console. Il piano è stato lanciato dapprima in Irlanda, ad un prezzo di 21,99 euro, e di recente è stato esteso a Nuova Zelanda, Sud Africa, Cile, Ungheria, Israele e Svezia.

Questo consentirebbe di raggiungere un costo per singolo utente di poco superiore ai 4 euro, che rimarrebbe comunque distante dall'offerta d'accesso proposta fino ad ora. Tuttavia, sarebbe un piano rinnovabile ogni mese a differenza della promozione da 1 euro disponibile solo saltuariamente.