Microsoft risponde alla FTC sugli aumenti di Game Pass, ma si contraddice da sola

Pochi giorni fa la FTC si è schierata contro Microsoft accusandola di aver sfruttato la sua posizione dominante sul mercato a seguito degli aumenti di prezzo per Xbox Game Pass. Microsoft ha registrato la sua risposta al tribunale, intercettata da Tom Warren di The Verge, che appare piuttosto contraddittoria.

Microsoft has responded to the FTC's filing about Xbox Game Pass price increases. It calls the FTC's letter a "misleading, extra-record account of the facts" and says the FTC is wrong to call Game Pass Standard a “degraded” version because it includes multiplayer https://t.co/ocS9yfwSix pic.twitter.com/QXUoViUpoL — Tom Warren (@tomwarren) July 19, 2024

In sintesi, Microsoft ha rimosso l'abbonamento da 9,99 dollari che dava accesso ai nuovi titoli sin dal giorno di lancio ed ha sostituito questo tier con un abbonamento da 14,99 dollari che offre l'accesso solo a una parte del catalogo e alle funzionalità multiplayer che richiedevano un pagamento separato.

La FTC ha definito questo livello di abbonamento "degradato" poiché, per quanto dia accesso alle funzionalità online, sottrae agli utenti la vera ragione per cui pagavano Game Pass: l'accesso ai nuovi giochi dal Day1. Secondo la FTC, questa è una conseguenza negativa per i giocatori scaturita dall'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Accordo a cui la FTC, peraltro, si è sempre opposta.

"È sbagliato definirla una versione 'degradata' dell'offerta Game Pass for Console che abbiamo rimosso. Quel prodotto non più disponibile non includeva le funzionalità multigiocatore che necessitavano di un pagamento separato di 9,99 dollari al mese (per un costo complessivo di 20,98 dollari). Mentre il prezzo di Game Pass Ultimate passerà da 16,99 dollari a 19,99 dollari mensili, il servizio offrirà più valore attraverso molti nuovi giochi disponibili dal giorno di uscita" ha risposto Microsoft alla FTC.

Il punto di vista di Microsoft è piuttosto interessante, perché sembra non tenere conto di alcuni fattori. Innanzitutto, chi desiderava accedere sia a Game Pass for Console che alle funzionalità multiplayer non avrebbe dovuto pagare 20,98 dollari, perché era già disponibile Game Pass Ultimate che, al prezzo di 16,99 dollari, offriva ambedue i servizi.

Inoltre, anche adesso è disponibile questo tier che, seppur aumentato, consente comunque di risparmiare un dollaro al mese rispetto al calcolo fatto da Microsoft. Al contrario, coloro che non hanno interesse nelle funzionalità online, adesso non solo sono costretti a pagare il 50% in più e ottenerle, ma perdono anche l'accesso ai nuovi titoli.

Insomma, per quanto in effetti il nuovo abbonamento offra qualcosa in più, è di gran lunga inferiore al valore che Microsoft ha sottratto. Probabilmente i piani della società di raggiungere 100 milioni di abbonati entro il 2030 sono tutt'altro che realizzabili, ragione per cui la crescita auspicata andrà ricercata altrove, tra cui un aumento del profitto per singolo utente.