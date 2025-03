Metroid Prime 4: Beyond si mostra in un trailer al Nintendo Direct

Metroid Prime 4: Beyond si è mostrato in un nuovo trailer all'ultimo Nintendo Direct, rivelando ambientazioni suggestive, abilità psichiche per Samus e combattimenti strategici. Uscirà nel 2025 su Switch.

Metroid Prime 4: Beyond si è finalmente mostrato in un nuovo trailer durante il Nintendo Direct, offrendo ai fan un primo sguardo approfondito al gameplay. Il video ci porta sul pianeta Viewros, un mondo lussureggiante e misterioso che farà da sfondo alle nuove avventure di Samus Aran. Il gioco promette di dare il via a una storia inedita, e le immagini rivelano un ambiente ricco di dettagli, con una vegetazione fitta e creature aliene ostili che metteranno alla prova le capacità della cacciatrice di taglie.

Tra le novità spiccano le nuove abilità psichiche di Samus. Il trailer mostra come questi poteri le consentano di manipolare meccanismi a distanza, aprire porte e persino deviare i raggi sparati dalla sua arma, creando nuove possibilità sia nel combattimento che nella risoluzione di enigmi ambientali. Queste abilità sembrano legate a una tecnologia antica e misteriosa, suggerendo una componente narrativa intrigante che potrebbe svelare nuovi aspetti del passato di Samus e del mondo che esplora.

Il gameplay rimane fedele alle radici della serie, con un'azione in prima persona che mescola combattimenti adrenalinici, esplorazione e la classica scansione di elementi dell'ambiente. La varietà dei nemici mostrati nel trailer indica che ogni scontro richiederà un approccio strategico, rendendo ogni combattimento unico e stimolante. Inoltre, non manca la possibilità di trasformarsi in Morph Ball per attraversare passaggi stretti e superare ostacoli ambientali, una meccanica che i fan di lunga data della serie conoscono bene.

Il trailer si conclude con un'immagine potente: Samus indossa una nuova armatura scarlatta e una voce misteriosa la definisce "Prescelta", lasciando intuire che il suo destino sia legato a qualcosa di più grande. Questo suggerisce che la trama potrebbe esplorare temi legati al suo ruolo nell'universo e alla natura dei suoi nuovi poteri.

Nintendo non ha ancora fornito una data di uscita precisa, limitandosi a confermare il lancio per il 2025. La presentazione all'interno di un Direct dedicato esclusivamente alla Nintendo Switch originale conferma che Metroid Prime 4: Beyond arriverà sulla console attuale, ma non è escluso che possa essere disponibile anche per il successore della Switch, atteso nei prossimi mesi.

Durante il Direct, la casa nipponica ha anche svelato Nintendo Today!, una nuovissima app che fornisce contenuti Nintendo. "Questa app per dispositivi smart assomiglia a un calendario e fornisce quotidianamente una varietà di contenuti come notizie, video e fumetti che hanno come protagonisti giochi e personaggi Nintendo" spiega la società.

Dopo il Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2 del prossimo 2 aprile, l'app fornirà direttamente anche informazioni su Nintendo Switch 2. Questa app, utilizzabile da chiunque possieda un account Nintendo e un dispositivo smart compatibile, sarà disponibile oggi stesso per il download nell'App Store e su Google Play.

Inoltre, Nintendo ha presentato "Scheda di gioco virtuale", una nuova funzione che permette di gestire in modo più agevole i titoli scaricabili acquistati, di giocarci su due console differenti e persino di prestarli o farseli prestare. Così come avviene per le normali schede di gioco fisiche, le schede di gioco virtuali permettono di "rimuovere" un titolo in versione scaricabile da una console Nintendo Switch e "caricarlo" su un'altra console, che appartenga a un altro membro dello stesso gruppo famiglia dell'account Nintendo o si tratti di una seconda console collegata al vostro account.

Questa funzione opzionale permette di visualizzare le schede di gioco virtuali o rimuoverle dalla vostra console. Il gioco in versione scaricabile può anche essere prestato alla console di un membro dello stesso gruppo famiglia dell'account Nintendo sfruttando la comunicazione wireless locale.

I titoli prestati possono essere giocati sulla console di un membro del gruppo famiglia dell'account Nintendo per due settimane, al termine delle quali il gioco viene automaticamente restituito. Questa funzione sarà introdotta su Nintendo Switch alla fine di aprile tramite un aggiornamento di sistema. Inoltre, le schede di gioco virtuali funzioneranno anche su Nintendo Switch 2 già al lancio.