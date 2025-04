Metro 2033 Redux disponibile gratuitamente su GOG e Steam

Metro 2033 Redux torna al centro della scena, questa volta gratuitamente, su entrambe le piattaforme GOG e Steam. La promozione è a tempo limitato, ma consente di riscattare il titolo e conservarlo per sempre nella propria libreria, e questo vale per entrambi gli store. Un’iniziativa che riporta l’attenzione su uno degli shooter più apprezzati della scorsa generazione, soprattutto nella sua versione rivisitata che sfrutta il motore grafico di Metro: Last Light.

Ambientato nelle profondità della metropolitana di Mosca dopo una catastrofe nucleare globale, Metro 2033 Redux combina meccaniche da sparatutto in prima persona con una forte componente narrativa. Il giocatore veste i panni di Artyom, un giovane abitante dei tunnel chiamato a compiere un viaggio attraverso le rovine sotterranee e in superficie, tra fazioni in lotta e creature mutanti.

La versione Redux introduce una revisione completa del comparto grafico: illuminazione dinamica migliorata, texture ad alta risoluzione, effetti particellari più definiti e un sistema di animazioni completamente ricostruito rispetto alla versione originale del 2010. A tutto questo si aggiunge una rivisitazione dell’intelligenza artificiale, sia per i nemici umani sia per le creature mutanti.

Sono presenti due modalità di gioco principali: una che si avvicina a un’esperienza action più diretta, mentre la seconda enfatizza la scarsità di risorse, il realismo balistico e la tensione costante. Inoltre, Metro 2033 Redux supporta risoluzioni fino a 4K, frame rate sbloccato, e include piena compatibilità con gamepad e configurazioni multi-monitor. La colonna sonora atmosferica di Alexey Omelchuk accompagna l’intera esperienza.

Per chi non lo avesse ancora esplorato, è il momento ideale per riscattarlo e vivere questa peculiare atmosfera. Gratis.