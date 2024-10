Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PC: su Steam ed Epic Games a fine gennaio 2025

Sony ha annunciato che Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PC (Epic Games e Steam) il 30 gennaio 2025. Per celebrare l'annuncio, la casa nipponica ha diffuso il primo trailer, che potete vedere di seguito. Il gioco era uscito su PS5 il 20 ottobre 2023 e qui trovate la nostra recensione.

Spider-Man 2 vi mette nei panni tanto di Peter Parker quanto di Miles Morales, raccontandovi un'adrenalinica storia fatta di colpi di scena in una New York molto vasta e densa di attività da svolgere.

A occuparsi del porting su PC è stata Nixxes, ma il titolo originale è sviluppato da Insomniac Games. Al momento, non sono stati comunicati i miglioramenti specifici della versione PC, ma è plausibile che non mancheranno - come nelle conversioni precedenti - il supporto alle tecnologie di upscaling di AMD e NVIDIA, la Frame Generation e la compatibilità con schermi ultrawide.

La versione per PC di Spider-Man 2 includerà oltre al gioco base tutti i contenuti extra rilasciati post-lancio, ma preparatevi anche alla creazione di un account PSN. Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PC in due versioni diverse: sarà possibile acquistare l'edizione standard, ma anche una più costosa e ricca di contenuti Digital Deluxe Edition.