Marvel Future Revolution: primo rpg mobile a mondo aperto per Marvel

Frutto della collaborazione tra Marvel e Netmarble, Marvel Future Revolution è un gioco di ruolo a mondo aperto per iOS e Android. Sembra trattarsi di un titolo dalla portata molto importante, con un sistema grafico dettagliato, anche se per dispositivo mobile, con un mondo di gioco molto ampio e la riproduzione fedele dei supereroi dell'universo Marvel.

Grosso spazio verrà dato alla personalizzazione, e sarà possibile interpretare un eroe unico affiancando i personaggi più iconici dell'immaginario come Captain Marvel, Spider-Man, Doctor Strange, Captain America. Bisognerà affrontare una nuova minaccia rappresentata dagli Outrider, la razza aliena inviata da Thanos sulla Terra e che combatte gli Avengers in Wakanda.

I giocatori affronteranno missioni principali e attività facoltative, che daranno loro modo di esplorare gli scenari resi famosi da fumetti e film. Per ora il gioco è stato presentato unicamente al panel del Pax East di Boston, mentre nei prossimi mesi verranno comunicati i dettagli. Per il momento, se interessati, vi consigliamo di tenere sotto controllo il sito ufficiale di Marvel Future Revolution, oltre che il canale Youtube ufficiale dove è stata pubblicata una serie di trailer. Il possibile periodo del rilascio non è stato ancora comunicato.

Per il momento, il miglior gioco Marvel per dispositivo mobile resta Marvel Strike Force.