Mario Kart incontra i Griffin in un nuovo gioco per Apple Arcade

Warped Kart Racers è un gioco di guida arcade in stile Mario Kart che vedrà tra i personaggi alcuni tra i protagonisti delle più famose serie TV animate di 20th Century Fox. Troveremo I Griffin, Solar Opposites, King of the Hill e American Dad e personaggi come Peter Griffin, Stan Smith e Hank Hill sfidarsi all'interno di una cornice spensierata e piena di ironia.

I Griffin (e non solo) come Mario Kart

Per un totale di 20 personaggi e 16 piste su cui sfrecciare. La caccia ai power up sarà determinante, come da classico schema di gioco di Mario Kart, mentre non mancheranno estese possibilità di personalizzazione dei veicoli. In modo da potersi presentare preparati al multiplayer, ci sarà anche una campagna single player.

Ma sarà il multiplayer, per ovvie ragioni, il cuore dell'esperienza di gioco, con sessioni di corsa con un massimo di 8 partecipanti. Gli sviluppatori di Electric Square Ltd promettono aggiornamenti continui con Warped Kart Racers, con l'obiettivo di mantenere fresca l'esperienza di gioco nel corso del tempo con il rilascio progressivo di veicoli, circuiti e personaggi. Non mancheranno sfide giornaliere per sbloccare skin, effetti sonori e altro ancora.

Apple Arcade è un servizio di gaming in abbonamento mensile a cui si può accedere con i dispositivi Apple con sistemi operativi iOS, iPadOS 13, macOS e tvOS. Annovera ormai più di 200 giochi mentre, nel corso del mese di maggio, oltre a Warped Kart Racers, arriveranno anche BadLand Party, Goat Simulator Plus e Pro Darts 2022 Plus.

Il primo sarà una variante multiplayer del platform che ebbe un successo dirompente nella prima fase della diffusione dei giochi su smartphone. Goat Simulator Plus, invece, porterà anche su Apple Arcade una delle esperienze di gioco più fuori di testa di sempre in cui il giocatore prende il controllo di una capra che può saltare, correre e belare. Pro Darts 2022 Plus, infine, è la nuova versione del simulatore del gioco delle freccette. I tre giochi saranno disponibili rispettivamente dal 6, 13 e 27 maggio.