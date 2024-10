L'industria dei videogiochi contro i 'repackers' pirata: FitGirl nei mirini dell'ESA

L'Entertainment Software Association (ESA), l'organizzazione che rappresenta i colossi dell'industria videoludica come Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony e Ubisoft, ha recentemente presentato all'Office of the US Trade Representative (USTR) un rapporto aggiornato sulle principali minacce alla proprietà intellettuale nel settore dei videogiochi.

La novità più rilevante (descritta da TorrentFreak, dove è possibile trovare anche il documento nella sua interezza) emersa dal rapporto è l'inclusione di FitGirl-Repacks tra le fonti di maggiore preoccupazione per l'industria. Attivo da oltre un decennio, il sito si è specializzato nella distribuzione di versioni compresse di giochi pirata, facilitandone l'installazione e la diffusione illecita. Nonostante i tentativi di bloccare l'accesso al sito in diversi paesi, inclusa l'Italia, FitGirl-Repacks continua ad attrarre milioni di visitatori mensili.

L'ESA punta il dito contro nuove preoccupanti forme di pirateria online

Nel rapporto, l'ESA sottolinea come nel solo mese di luglio 2024 il sito abbia registrato ben 22 milioni di visite, offrendo accesso non autorizzato a titoli per PC appartenenti ai membri dell'associazione. Un aspetto particolarmente problematico, evidenziato nel rapporto, è la resistenza del sito agli avvisi di rimozione dei contenuti illegali.

Fra le nuove realtà menzionate nel documento c'è anche Dodi-Repacks, anch'esso specializzato nella distribuzione di giochi pirata in formato compresso. Sebbene di dimensioni più contenute rispetto a FitGirl-Repacks, l'ESA lo considera comunque una minaccia significativa, sottolineando la sua mancata collaborazione nel rimuovere i contenuti segnalati e l'utilizzo di un dominio di backup per eludere i blocchi. L'associazione ha inoltre puntato i riflettori su cosmocheats.com, un sito dedicato alla vendita di cheat, e su eldorado.gg, un mercato online non autorizzato per la compravendita di account di gioco e oggetti virtuali.

È interessante notare come, rispetto alle precedenti segnalazioni, l'ESA abbia rimosso dalla lista alcune categorie di minacce precedentemente considerate emergenti, come malware e criptovalute, evidenziando un cambiamento nelle priorità dell'industria o una diversa percezione della gravità di queste minacce. L'elenco aggiornato include ancora siti torrent molto sfruttati dai pirati, come 1337x, e piattaforme di hosting come 1fichier.com e megaup.net, confermando la persistenza di queste forme più tradizionali di pirateria digitale.

Le segnalazioni dell'ESA all'USTR non sono un mero esercizio di catalogazione, ma rappresentano un tentativo di influenzare l'agenda del governo statunitense in materia di tutela del copyright a livello globale. L'obiettivo è sensibilizzare le autorità sulla necessità di intensificare gli sforzi per contrastare la pirateria videoludica, che continua a rappresentare una sfida significativa per l'industria: le novità della lista evidenziano come il fenomeno dei "repackers" sia diventato una preoccupazione centrale per gli sviluppatori di videogiochi, con l'industria che si trova così a dover affrontare una sfida rinnovata, dove alle tradizionali forme di pirateria si stanno affiancando nuove e più sofisticate modalità di distribuzione illecita dei contenuti.